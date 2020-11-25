Son Dakika | Denizlispor'da Robert Prosinecki ile yollar ayrıldı!
Süper Lig ekibi Denizlispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile yolların ayrıldığını açıkladı. Denizlispor ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan Prosinecki'nin sözleşmesinin yalnızca bu sezonun alacakları karşılığı feshedildiği belirtildi.
Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Robert Prosinecki ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirildiği belirtildi.
Prosinecki ile ekibine, kulübe verdikleri hizmet için teşekkür edilip, bundan sonraki kariyerlerinde başarı dilendi.
Hırvat teknik adam Robert Prosinecki yönetimindeki yeşil-siyahlı ekip, 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alıp, 5 puan toplamıştı.
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