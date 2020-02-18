MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Damien Comolli'nin yeni takımı belli oldu
GeriFutbol Son Dakika | Damien Comolli'nin yeni takımı belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 18.02.2020 - 13:00,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Damien Comolli'nin yeni takımı belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Damien Comolli'nin yeni takımı belli oldu

Fransız kulübü Rennes'in sportif direktörlük görevi için Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Damien Comolli ile görüştüğü öğrenildi. Comolli'nin Fransız kulübüne sıcak baktığı ifade edildi.

Fransız kulübü Rennes'de sportif direktörlük görevi için Fenerbahçe'de yaşadığı sorunun ardından yolların ayrıldığı Damien Comolli'nin adı geçiyor.

Simon Falette'in transferinin ardından yaptığı paylaşımlarla Ali Koç'un tepkisi çeken ve kısa süre içinde takımdan gönderilen Damien Comolli, kariyerini ülkesinde sürdürebilir.

Fransa basınında yer alan habere göre Comolli de kulüp başkanı Olivier Letang’ın görevi bırakmasının ardından Fransız kulübüne sıcak bakıyor. Rennes'in daha önce Arsene Wenger ile görüştüğü ancak teklifin kabul görmemesi üzerine rotanın Damien Comolli'ye yöneldiği öğrenildi.

Son Dakika | Damien Comollinin yeni takımı belli oldu

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle