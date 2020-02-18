Son Dakika | Damien Comolli'nin yeni takımı belli oldu

Fransız kulübü Rennes'de sportif direktörlük görevi için Fenerbahçe'de yaşadığı sorunun ardından yolların ayrıldığı Damien Comolli'nin adı geçiyor.

Simon Falette'in transferinin ardından yaptığı paylaşımlarla Ali Koç'un tepkisi çeken ve kısa süre içinde takımdan gönderilen Damien Comolli, kariyerini ülkesinde sürdürebilir.

Fransa basınında yer alan habere göre Comolli de kulüp başkanı Olivier Letang’ın görevi bırakmasının ardından Fransız kulübüne sıcak bakıyor. Rennes'in daha önce Arsene Wenger ile görüştüğü ancak teklifin kabul görmemesi üzerine rotanın Damien Comolli'ye yöneldiği öğrenildi.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!