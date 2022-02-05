Son Dakika: Cyle Larin'den Beşiktaş'a sözleşme yanıtı! Görüşme yapılmayacak...

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Beşiktaş, uzun bir süredir görüşme yaptığı Cyle Larin’le geçtiğimiz günlerde son bir toplantı daha yaptı. Kanadalı futbolcuyu takımda tutmak için büyük çaba sarf eden Siyah-Beyazlılar, oyuncu ve menajeriyle görüşmelerde mutlu sona bir türlü ulaşamadı.

Fanatik'in haberine göre; Larin’e son olarak 1 milyon 750 bin Euro’luk teklif öneren Beşiktaş, olumsuz yanıt aldı. Larin cephesi ise Beşiktaş’tan daha fazla yıllık ücret ve 3+1 yıllık sözleşme talep ediyor.

Adı son dönemde Galatasaray ile de anılan oyuncunun bu tutumundan rahatsız olan Beşiktaş, ipleri koparma kararı alarak oyuncuyla artık bu konuda bir görüşme yapmayacak.