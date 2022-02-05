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Son Dakika: Cyle Larin'den Beşiktaş'a sözleşme yanıtı! Görüşme yapılmayacak...

#Transfer#Cyle Larin#Beşiktaş
Son Dakika: Cyle Larinden Beşiktaşa sözleşme yanıtı Görüşme yapılmayacak...

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin'le uzun süredir görüşen Beşiktaş, istediği sonucu alamadı. Kanadalı forvetin taleplerini karşılamaya yanaşmayan Beşiktaş, Larin'le yaptığı görüşmeleri sonlandırdı.

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Beşiktaş, uzun bir süredir görüşme yaptığı Cyle Larin’le geçtiğimiz günlerde son bir toplantı daha yaptı. Kanadalı futbolcuyu takımda tutmak için büyük çaba sarf eden Siyah-Beyazlılar, oyuncu ve menajeriyle görüşmelerde mutlu sona bir türlü ulaşamadı.

Fanatik'in haberine göre; Larin’e son olarak 1 milyon 750 bin Euro’luk teklif öneren Beşiktaş, olumsuz yanıt aldı. Larin cephesi ise Beşiktaş’tan daha fazla yıllık ücret ve 3+1 yıllık sözleşme talep ediyor.

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Adı son dönemde Galatasaray ile de anılan oyuncunun bu tutumundan rahatsız olan Beşiktaş, ipleri koparma kararı alarak oyuncuyla artık bu konuda bir görüşme yapmayacak.

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#Transfer#Cyle Larin#Beşiktaş

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