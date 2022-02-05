Son Dakika: Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'a Lyon talip! Beklenen bonservis...

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Antalya kampında yaptığı açıklamada, "Teklif gelirse kulübümüz ve ben en iyi şekilde değerlendireceğiz. Kesinlikle Avrupa hayalim var ve bunu gerçekleştirmek istiyorum" ifaderini kullanmış ve Avrupa'ya gitme isteğini dile getirmişti.

Lyon, Bordeaux, Metz ve Club Brugge'ün gündeminde olan Rıdvan'ı en çok isteyen kulüp ise Lyon...

BEKLENTİ 8 MİLYON EURO...

Sabah'ın haberine göre; Fransız ekibinin sezon bitmeden Rıdvan Yılmaz için resmi teklifle gelmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılar ile dirsek temasında bulunan Lyon, oyuncunun durumunu ve Beşiktaş'ın bu transfere nasıl baktığını sordu. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi ise, "Teklifler tatmin edici olursa masaya oturabiliriz" cevabını verdi.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın Rıdvan'dan beklentisinin 7-8 milyon Euro civarında bonservis bedeli ve sonraki satışından yüzde 30 pay olduğu öğrenildi.