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Son Dakika: Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'a Lyon talip! Beklenen bonservis...

#Transfer#Rıdvan Yılmaz#Lyon
Son Dakika: Beşiktaşta Rıdvan Yılmaza Lyon talip Beklenen bonservis...

Son dönemde adı Avrupa takımlarıyla sık sık anılan Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'a Lyon talip oldu. Siyah-beyazlıların Rıdvan için istediği bonservis bedeli ortaya çıktı.

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Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Antalya kampında yaptığı açıklamada, "Teklif gelirse kulübümüz ve ben en iyi şekilde değerlendireceğiz. Kesinlikle Avrupa hayalim var ve bunu gerçekleştirmek istiyorum" ifaderini kullanmış ve Avrupa'ya gitme isteğini dile getirmişti.

Lyon, Bordeaux, Metz ve Club Brugge'ün gündeminde olan Rıdvan'ı en çok isteyen kulüp ise Lyon...

BEKLENTİ 8 MİLYON EURO...

Sabah'ın haberine göre; Fransız ekibinin sezon bitmeden Rıdvan Yılmaz için resmi teklifle gelmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılar ile dirsek temasında bulunan Lyon, oyuncunun durumunu ve Beşiktaş'ın bu transfere nasıl baktığını sordu. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi ise, "Teklifler tatmin edici olursa masaya oturabiliriz" cevabını verdi.

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Beşiktaş'ın Rıdvan'dan beklentisinin 7-8 milyon Euro civarında bonservis bedeli ve sonraki satışından yüzde 30 pay olduğu öğrenildi.

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#Transfer#Rıdvan Yılmaz#Lyon

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