MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PSG Başakşehir maçı ve ırkçılık eylemi için açıklama!
GeriFutbol Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PSG Başakşehir maçı ve ırkçılık eylemi için açıklama!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 09.12.2020 - 13:19 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PSG Başakşehir maçı ve ırkçılık eylemi için açıklama!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan seyahati öncesi PSG - Başakşehir maçında Rumen hakemin Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemini ve maçın yarıda kalmasını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

Başakşehir maçının 14. dakikasında yaşanan bu olay Fransa'nın son dönemlerdeki ırkçı yaklaşımlarının yeni bir ifadesidir. Bu yaklaşım affedilemez. Ben de dün akşam bununla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptım. Gerek parti sözcümüz gerek Cumhurbaşkanlığı sözcümüz açıklamalar yaptık. Bu duruşu aynı kararlılıkla devam ettireceğiz. Başakşehir çok kararlı bire duruş sergiledi. Sahadan çekilmeleri, Rumen hakem maçtan alınmasına rağmen direndiler, 'Bu yeterli olmaz' dediler. Ardından hakemlerin hepsini değiştirme kararı verdi UEFA. Bu şekilde bu akşam maçın oynanma kararı geldi. Demba Ba ve arkadaşları çok kararlı durdu. Bu duruş karşısında bu akşam maç kaldığı yerden oynanacak.

Fransa ırkçı söylemlerin yoğunlaştığı bir yer haline geldi. Temenni ederiz ki bu akşamki maç sakin biter ve yola aynı şekilde devam ederiz.

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğandan PSG Başakşehir maçı ve ırkçılık eylemi için açıklama

Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle