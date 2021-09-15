Son Dakika: Cristiano Ronaldo'nun şutu güvenlik görevlisini bayılttı! Yürekler ağızlara geldi...

Spor Arena Dış Haberler - UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk hafta maçında Manchester United ile Young Boys karşı karşıya geldi. Stade de Suisse'de oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 2-1 gibi sürpriz bir skorla Young Boys oldu.

Konuk takımın golünü 13. dakikada Cristiano Ronaldo, Young Boys'un gollerini 66. dakikada Nicolas Moumi Ngamaleu ve 90+5. dakikada Jordan Siebatcheu attı. Manchester ekibinde Aaron Wan-Bissaka, 35. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

CASILLAS'IN REKORUNU EGALE ETTİ

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde 177. maçına çıkarak Devler Ligi'nde en çok maça çıkma rekorunu elinde bulunduran Iker Casillas'ın rekoruna ortak oldu. 177 maçla listenin ilk sırasında Ronaldo ve Iker Casillas yer alıyor. Bu iki ismi; Xavi (151), Lionel Messi (149) ve Raul (142) takip ediyor.

Manchester United formasıyla son Şampiyonlar Ligi maçına Mayıs 2009'da çıkan Cristiano Ronaldo, bu müsabakada görev alarak aynı takım adına oynadığı iki maç arasında en uzun süre geçen dördüncü oyuncu oldu.

MESSI'NIN REKORUNA ORTAK OLDU

Young Boys ağlarını 13. dakikada sarsarak Devler Ligi'nde sezonun ilk golünü atan Ronaldo, Machester United'la ikinci maçında üçüncü golünü atarken Messi'nin rekorunu da egale etti. Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a ilk golünü atan Cristiano Ronaldo, bu turnuvada 36 farklı takımın filelerini havalandırdı ve Lionel Messi'ye ait olan rekora ortak oldu.

Devler Ligi'nde üst üste 17 sezondur fileleri havalandıran Ronaldo, Karim Benzema ve Messi ile paylaştığı 16 sezonluk rekoru geride bıraktı. Şampiyonlar Ligi tarihinin en skorer futbolcusu Ronaldo, gol sayısını da 135'e çıkardı.

ISINIRKEN ÇEKTİĞİ ŞUT GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ BAYILTTI

Cristiano Ronaldo'nun Young Boys maçı öncesinde ısınırken çektiği şut, stadyumda görevli olan bir kadın güvenlik görevlisine isabet etti. Kale arkasında duran görevli, sert şutun şiddetinin etkisiyle baygınlık geçirdi.

Çektiği şutun güvenlik görevlisini bayılttığını görür görmez reklam panolarının üzerinen atlayarak olay yerine giden Portekizli yıldız oyuncu, güvenlik görevlisine yardımda bulunmaya çalıştı. Ronaldo, ilk müdahaleler yapılırken güvenlik görevlisinin başından bir an olsun ayrılmadı.

Güvenlik görevlisinin kendisine gelmesini bekleyen Cristiano Ronaldo, kısa süreli geçirdiği baygınlığın ardından ayılan görevliye formasını hediye etti ve defalarca özür diledi. Ronaldo formasıyla poz vererek hatıra fotoğrafı çektiren güvenlik görevlisinin ciddi bir sağlık sorunu olmadığı kaydedildi.

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