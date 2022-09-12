Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Cristiano Ronaldo için Suudi Arabistan'dan açıklama geldi! Yeni durağı mı olacak?

Güncelleme Tarihi:

#Cristiano Ronaldo#Transfer#Fenerbahçe
Son Dakika: Cristiano Ronaldo için Suudi Arabistandan açıklama geldi Yeni durağı mı olacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 13:14

Manchester United ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Cristiano Ronaldo için Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'daki ikinci dönemi hayal edilenden uzak seyreden Cristiano Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Takımdan ayrılmak istediği bilinen Portekizli yıldız için son iddia Arap Yarımadası'ndan geldi.

Chelsea ve Napoli'nin ilgilendiği ancak akıl çelici bir teklif yapmadığı 37 yaşındaki Portekizli futbolcuya Suudi Arabistan ekiplerinden abartılı teklifler geldiği öne sürüldü. Haberlere göre; Al-Hilal ve Al-Nassr, Cristiano Ronaldo için sınırları zorlamaya hazır.

Son Dakika: Cristiano Ronaldo için Suudi Arabistandan açıklama geldi Yeni durağı mı olacak

FEDERASYON BAŞKANI ATEŞİ YAKTI

Konuyla ilgili The Athletic'e bir röportaj veren Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al-Misehal, Cristiano Ronaldo'yu transfer etme arzularını gizlemedi. Al-Misehal, deneyimli oyuncuyu Arabistan'da görmeyi çok istediğini ifade etti.

Haberin Devamı

YASSER AL-MISEHAL'IN RONALDO SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDE:

"Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan Ligi'nde futbol oynadığını görmeyi çok isteriz. Böyle bir transfer gerçekleşirse çok olumlu geri dönüşler alırız ve herkes için büyük haber niteliği taşır. Eminim ki herkes Cristiano Ronaldo'nun başarılarını ve rekorlarını biliyordur. Tüm bunların yanı sıra harika bir rol model. Bence neden olmasın? Bunun çok pahalı bir anlaşma olacağını biliyorum ancak kulüplerimizin önümüzdeki yıllarda daha yüksek gelir elde edeceğini görebiliyoruz. Premier Lig'den Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olan birçok yıldız oyuncu gördük. Cristiano Ronaldo'yu bir oyuncu olarak çok beğeniyorum ve burada izlemek isterim."

TRANSFER İÇİN SON 5 GÜN

Suudi Arabistan Ligi'nde transfer döneminin sona ermesine 5 gün var. Ülkede 26 Haziran 2022 tarihinde açılan transfer tahtası, 17 Eylül 2022 tarihinde kapanacak.

Son Dakika: Cristiano Ronaldo için Suudi Arabistandan açıklama geldi Yeni durağı mı olacak

MANCHESTER UNITED'DA İSYAN SÜRÜYOR

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Cristiano Ronaldo problemi devam ediyor. Yaz ayları boyunca takımdan ayrılacağı konuşulan tecrübeli yıldız, Old Trafford'da kalmış ve Kırmızı Şeytanlar ile sezona giriş yapmıştı. Ancak Manchester United'daki Ronaldo problemi, daha da büyüyeceğe benziyor...

The Sun'a konuşan bir kaynak, "Ronaldo geçen sezon United'a döndüğünde tüm oyuncular buna bayıldı, ancak sezon öncesini kaçırdığı için hayal kırıklığına uğradılar" dedi. Habere göre Ronaldo, takımda süre aldığında kendisine verilen taktiklerden çok iç güdüleri ile hareket ediyor ve bu da takıma olumsuz bir hava olarak yansıyor.

Daily Mail'da yer alan habere göre ise Manchester United'da takımdaki futbolcular, Cristiano Ronaldo'nun Ocak ayında gönderilmesi için tüm şartların zorlanmasını istiyor.

Haberin Devamı

Son Dakika: Cristiano Ronaldo için Suudi Arabistandan açıklama geldi Yeni durağı mı olacak

FENERBAHÇE İDDİALARI ÇOK KONUŞULDU

Fenerbahçe'nin Manchester United'da mutsuz olan Cristiano Ronaldo ile prensipte anlaştığı iddia edilmişti. Ancak Ronaldo ile ilgili transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Ajansspor'un iddiasına göre, Fenerbahçe Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus aracılığıyla Cristiano Ronaldo ile görüştü ve sarı lacivertli ekibe gelmesi için ikna etti. Haberde ücrete dair son pürüzlerin konuşulduğu yazılmıştı. Ancak sarı lacivertli ekibin böyle bir girişimde olmadığı ifade edilmişti.

Efsane oyuncunun Fenerbahçe’ye transfer ihtimali spor kamuoyunu heyecanlandırırken kısa sürede 154 binin üzerinde tweet atıldı. Sarı lacivertli kulüp ise iddiaları net şekilde reddetmişti.

Haberin Devamı

SPOR ARENA'YA YALANLADILAR

Gerek Başkan Ali Koç’un dün transfer için Londra’ya gitmesi gerekse Portekizli yıldızın Manchester United’dan ayrılmak istediğinin bilinmesi, hatta takım arkadaşlarınca ‘istenmeyen adam’ ilan edilmiş olması bu iddiaları güçlendirmişti.

Böyle olunca bu iddia kısa sürede günün en çok tartışılan konusu haline geldi. Öyle ki kısa sürede Ronaldo ve Fenerbahçe hakkında 154 bini aşkın tweet atıldı. Ayrıca gün içinde Fenerbahçe token’larının değeri de yüzde 20 artmıştı.

Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Süleyman Arat'ın haberine göre; sarı lacivertli kulüp bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Fenerbahçe kaynakları Hürriyet’e yaptıkları açıklamada, “Böyle bir şey söz konusu değil. Ronaldo ile kesinlikle bir ilgimiz yok. Bunlar kasıtlı olarak çıkarılan, ‘Ali Koç transferde yine başarısız oldu’ dedirtmek için uydurulan dedikodu ve senaryolar” demişti.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cristiano Ronaldo#Transfer#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles