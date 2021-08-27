Son dakika: Cristiano Ronaldo adım adım Manchester City'ye! Takımla vedalaştı, Guardiola ile telefonda görüştü...

Spor Arena Dış Haber - Lionel Messi'nin PSG'ye gitmesinin ardından bir tarihi transfer daha gerçekleşmeye çok yakın. Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılarak Manchester City'nin yolunu tutuyor. Sabah Juventus tesislerine giden Portekizli yıldız, arkadaşlarıyla vedalaşıp tesislerden ayrıldı.

MAÇ KADROSUNDA OLMAYACAK

Antrenmana çıkmayan Ronaldo, Juventus'un Empoli ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

GUARDIOLA İLE TELEFONDA KONUŞTU

İtalyan basınında yer alan habere göre Ronaldo, bu sabah Manchester City menajeri Guardiola ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Guardiola, Ronaldo'ya oyun sistemini ve transferin bitmesi halinde kendisinden beklentilerini söyledi.

GÖRÜŞMELERDE SON DURUM

Juventus, Ronaldo'yu bedelsiz göndermek istemiyor. 25-30 milyon Euro bir bonservis beklentisinde olan kulüp ile Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes arasındaki görüşmeler devam ediyor. Bir yandan da Manchester City ile görüşme halinde olan ünlü menajer, gelecek teklifi Torino ekibine iletecek. Transferin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

PSG YARIŞTA YOK

Ronaldo'nun Manchester City'nin yanı sıra PSG'ye de transfer olabileceği yönünde haberler çıkmıştı. PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Ronaldo'yu transfer etmelerinin söz konusu olmadığını söyledi.