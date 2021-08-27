Son dakika: Cristiano Ronaldo adım adım Manchester City'ye! Takımla vedalaştı, Guardiola ile telefonda görüştü...
Cristiano Ronaldo, adım adım Juventus'tan ayrılıyor. Manchester City ile anlaştığı iddia edilen Portekizli yıldız, sabah antrenmanına gelip arkadaşlarıyla vedalaştı. Tarihi transfer kulüplerin anlaşmasına kaldı. Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, Torino'da görüşmelerine devam ediyor.
Spor Arena Dış Haber - Lionel Messi'nin PSG'ye gitmesinin ardından bir tarihi transfer daha gerçekleşmeye çok yakın. Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılarak Manchester City'nin yolunu tutuyor. Sabah Juventus tesislerine giden Portekizli yıldız, arkadaşlarıyla vedalaşıp tesislerden ayrıldı.
MAÇ KADROSUNDA OLMAYACAK
Antrenmana çıkmayan Ronaldo, Juventus'un Empoli ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.
GUARDIOLA İLE TELEFONDA KONUŞTU
İtalyan basınında yer alan habere göre Ronaldo, bu sabah Manchester City menajeri Guardiola ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Guardiola, Ronaldo'ya oyun sistemini ve transferin bitmesi halinde kendisinden beklentilerini söyledi.
GÖRÜŞMELERDE SON DURUM
Juventus, Ronaldo'yu bedelsiz göndermek istemiyor. 25-30 milyon Euro bir bonservis beklentisinde olan kulüp ile Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes arasındaki görüşmeler devam ediyor. Bir yandan da Manchester City ile görüşme halinde olan ünlü menajer, gelecek teklifi Torino ekibine iletecek. Transferin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.
PSG YARIŞTA YOK
Ronaldo'nun Manchester City'nin yanı sıra PSG'ye de transfer olabileceği yönünde haberler çıkmıştı. PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Ronaldo'yu transfer etmelerinin söz konusu olmadığını söyledi.
🧐Ronaldo, Premier Lig'deki son golünü, 10 Mayıs 2009'da Old Trafford'da Manchester City ağlarına frikikten atmıştı. https://t.co/Ap3tRizIK7 pic.twitter.com/eHTux7TlNJ— Spor Arena (@sporarena) August 27, 2021