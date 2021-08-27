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Son dakika: Vedat Muriqi ve Cengiz Ünder, Galatasaray'a rakip oldu
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi grup kuraları sonucunda E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile eşleşti. Sarı-kırmızılı takım, bir dönem transfer etmek istediği ancak Fenerbahçe'ye kaptırdığı Vedat Muriqi ve milli futbolcu Cengiz Ünder'e de rakip olmuş oldu.
UEFA Avrupa Ligi gruplarında Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile eşleşen Galatasaray, Vedat Muriqi ve Cengiz Ünder'e de rakip oldu.
Vedat Muriqi'i bir dönem Galatasaray da istemiş ancak transferi Fenerbahçe bitirmişti. Öte yandan Marsilya'ya bu yaz transfer olan milli futbolcu Cengiz Ünder de temsilcimize rakip olacak.