Son dakika: Vedat Muriqi ve Cengiz Ünder, Galatasaray'a rakip oldu

UEFA Avrupa Ligi gruplarında Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile eşleşen Galatasaray, Vedat Muriqi ve Cengiz Ünder'e de rakip oldu.

Vedat Muriqi'i bir dönem Galatasaray da istemiş ancak transferi Fenerbahçe bitirmişti. Öte yandan Marsilya'ya bu yaz transfer olan milli futbolcu Cengiz Ünder de temsilcimize rakip olacak.