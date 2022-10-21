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Son dakika: Christoph Daum kansere yakalandığını açıkladı

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#Christoph Daum#Kanser#Fenerbahçe
Son dakika: Christoph Daum kansere yakalandığını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 13:33

Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da teknik direktörlük yapan Christoph Daum, kansere yakalandığını açıkladı.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da teknik direktörlük görevi yapan Christoph Daum, kansere yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Alman teknik adam, tedavi gördüğünü söyledi.

Christoph Daum'un açıklaması şu şekilde:

Merhaba sevgili futbolseverler! Bugün sizlerle çok kişisel bir mesaj paylaşmak istiyorum. Son aylarda kendimi sosyal hayattan soyutlamak zorunda kalmıştım. Maalesef rutin kontrollerimde kanser teşhisi konuldu. Prof. Dr. Jürgen Wolf ve ekibinin kontrolündeyim. Beni bilirsiniz, savaşçıyımdır. Bu zorlukla da pozitif bir şekilde ve tüm gücümle mücadele edeceğim. Mümkün olan en kısa sürede iyileşmek için mahremiyete ihtiyacım olduğunu saygıyla sizlere söylemek istiyorum. Destek mesajlarınız beni mutlu ediyor, hepinize teşekkür ederim. Sizlere bir tavsiyede bulunmak isterim: Zamanında kanser taramasına girin.

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Saygılarımla, Christoph Daum'unuz.

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#Christoph Daum#Kanser#Fenerbahçe

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