Son Dakika | Cenk Tosun sakatlandı, EURO 2020'yi kaçırabilir!
Cenk Tosun'un Crystal Palace idmanında dizinden ciddi bir sakatlık yaşadığı ve EURO 2020'yi kaçırabileceği belirtildi.
A Milli Takımımıza İngiltere'den kötü haber! Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen Milli futbolcu Cenk Tosun, idmanda sakatlık yaşadı.
İngiliz The Athletic'in haberine göre dizinden ciddi bir sakatlık yaşayan Cenk Tosun, EURO 2020'yi kaçırabilir.
Cenk Tosun, eleme gruplarında en golcü oyuncumuz konumundaydı...
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