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Son Dakika: Cenk Tosun, Beşiktaş yolunda!

#Transfer#Beşiktaş#Cenk Tosun
Son Dakika: Cenk Tosun, Beşiktaş yolunda

Beşiktaş, Cenk Tosun'u yeninden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki milli oyuncu, siyah-beyazlı kulüp ile anlaşma aşamasına geldi.

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Beşiktaş yeni sezon öncesi ikinci transferini gerçekleştiriyor.

NTV Spor'un haberine göre; Romain Saiss ile anlaşma sağlayarak transferi açan siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'u yeniden kadrosuna katıyor.

31 yaşındaki oyuncu ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, transferi gelecek hafta resmiyete kavuşturmayı planlıyor.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Siyah-beyazlılar serbest durumda olan 30 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek. Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Cenk Tosun, 2018 Ocak ayında 22 milyon Euro bonservis bedeli ile Everton'a transfer oldu.

2020/2021 sezonunun 2. yarında kiralık olarak yeniden Beşiktaş'ta forma giyen 31 yaşındaki forvet, yaşadığı sakatlık sonrası Everton'a geri döndü.

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