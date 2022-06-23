Jovane Cabral için Beşiktaş'tan 5 milyon euro talebi!

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Beşiktaş'ın Sporting Lizbon forması giyen Jovane Cabral için temaslarını yoğunlaştırdığı belirtildi.

Portekiz’den A Bola’nın haberine göre; Sporting’in 24 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro beklediği, Beşiktaş’ın teklifinin ise 4 milyon Euro olduğu iddia edildi.

Siyah beyazlıların, Portekiz ekibinin Jovane Cabral’ı elinden çıkarmak istediğini bildiği ve bu doğrultuda transfer politikasına yön verdiği kaydedildi.

Kanatlarda ve forvette forma giyebilen 24 yaşındaki Jovane Cabral’ın Sporting ile sözleşmesi gelecek yaz sona erecek. Geride bıraktığımız sezonu İtalyan ekibi Lazio’da kiralık olarak geçiren Yeşil Burun Adalı futbolcu, sadece 4 maçta forma giyebildi.