Son Dakika: Beşiktaş transferde golcü avında! 6 aday...

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Santrfor arayan Beşiktaş’ta haftalardır kendisinden haber beklenen Wout Weghorst’un hâlâ net bir cevap veremesi, gözleri diğer adaylara çevirdi. Transfer bütçesinde en yüksek parayı golcüye ayıran siyah beyazlı yönetim, Weghorst’a alternatif olarak Alexander Sörloth, Jackson Muleka, Luka Jovic, Haris Seferovic ve Marko Arnautovic ile ilgileniyor. Şu an itibariyla bu oyuncular içinde transfer ihtimali en yüksek olan isim ise Jovic...

63 milyon euroya satıldı

Eintracht Frankfurt’ta gösterdiği başarılı performans sonrası 2019 yılında 63 milyon Euro’ya Real Madrid’e transfer olan Sırp santrfor, burada bekleneni veremeyince yedek kulübesine mahkûm oldu ve kiralıklar listesine kondu. Fiorentina’nın da talip olduğu 24 yaşındaki Jovic’in, düzenli oynayabileceği bir kulübe gitmek istediği, bu nedenle Beşiktaş’ın kiralama teklifine daha sıcak baktığı öğrenildi.

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En kısa sürede bitirecekler

Weghorst ve Jovic transferlerinin gerçekleşmemesi durumunda Sörloth, Muleka, Seferovic ve Arnautovic’den biri kiralık olarak transfer edilecek. Siyah beyazlılar, tüm futbolcuların kulüpleriyle temasa geçerek kiralama koşulları hakkında bilgi aldı. Beşiktaş yönetimi, yıllık 3 milyon Euro’ya yakın bütçe ayırdığı yabancı santrfor transferini bir hafta içinde bitirerek, 27 Haziran’da başlayacak olan yeni sezon hazırlık kampına yetiştirmeyi hedefliyor.