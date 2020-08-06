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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.08.2020 - 11:49,Son Güncelleme:

Son Dakika | Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma satıldı!

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Son Dakika | Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma satıldı!
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ABD'li milyarder Dan Friedkin, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın yeni sahibi oldu.

Roma'dan yapılan açıklamada, yapılan görüşmelerin ardından 591 milyon avro karşılığında kulübün Friedkin Grup'a satılmasına karar verildiği belirtildi.

Roma Başkanı James Pallotta, anlaşmanın ardından kulübün el değiştirmesine yönelik yasal sürecin başlatıldığını belirterek, "Dan ve Ryan Friedkin, anlaşmanın gerçekleşmesi için geçen ay boyunca büyük bir kararlılık gösterdi. Kulübü daha pozitif bir yola sokacaklarından ve Roma'yı harika bir geleceğin beklediği konusunda şüphem yok." ifadelerini kullandı.

Son olarak 2000-2001 sezonunda şampiyonluk yaşayan Roma'nın kadrosunda milli oyuncular Cengiz Ünder ve Hellas Verona'ya kiralanması gündemde olan Mert Çetin de yer alıyor.

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