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Futbol
Haber Giriş: 27.08.2020 - 17:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Cengiz Ünder transferinde Napoli'den yeni karar!

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Son Dakika | Cengiz Ünder transferinde Napoli'den yeni karar!
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Roma forması giyen Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in Napoli'ye transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Spor Arena Dış Haber | Cengiz Ünder, seneye hangi takımın formasını giyecek? Roma'da oynayan Milli futbolcunun adı uzun süredir Napoli ile geçiyordu.

İlk olarak Napoli, Cengiz için 30 milyon euro önermiş, ardından Roma takasta Arkadiusz Milik'i almak istemişti. Napoli, bunun üzerine Cengiz'e artı olarak para talep etmişti.

BİR OYUNCU DAHA TAKASA EKLENDİ

Corriere Dello Sport'un haberine göre Napoli Başkanı De Laurentis, bonservis ücreti olmadan Cengiz Ünder - Arkadiusz Milik transferine karşı çıktı.

Bunun üzerine Roma, teklifini arttırdı ve Cengiz Ünder'in yanında takasta genç futbolcuyu Alessio Riccardi'yi önerdi.

Napoli'nin iki oyuncu karşılığında Milik'i Roma'ya göndermeye daha sıcak baktığı kaydediliyor. Roma, FFP sorunları nedeniyle Milik transferinde bonservis ücreti ödemek istemiyor.

Son Dakika | Cengiz Ünder transferinde Napoliden yeni karar

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