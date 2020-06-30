Son Dakika | Cengiz Ünder, Napoli'ye gidiyor! İşte alacağı para

Spor Arena Dış Haber | Serie A ekiplerinden Roma'da oynayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Napoli'ye imza atmak üzere...

İtalyan basınının iddiasına göre; 30 milyon Euro bedelle transfer olacak Cengiz Ünder, Napoli ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve bonuslar da dahil olmak üzere yılda 3 milyon Euro kazanacak.

Sözleşme biten Jose Callejon'un yerine transfer edilecek olan Cengiz Ünder, Roma'dan yılda yaklaşık 2.5 milyon Euro alıyordu. Cengiz Ünder'le Juventus'un da ilgilendiği iddia edilmişti.

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