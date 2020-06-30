Son Dakika | Cengiz Ünder, Napoli'ye gidiyor! İşte alacağı para
Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 30 milyon Euro karşılığında Napoli'ye transfer oluyor. Cengiz Ünder'in sözleşme detayları da belli oldu.
Spor Arena Dış Haber | Serie A ekiplerinden Roma'da oynayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Napoli'ye imza atmak üzere...
İtalyan basınının iddiasına göre; 30 milyon Euro bedelle transfer olacak Cengiz Ünder, Napoli ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve bonuslar da dahil olmak üzere yılda 3 milyon Euro kazanacak.
Sözleşme biten Jose Callejon'un yerine transfer edilecek olan Cengiz Ünder, Roma'dan yılda yaklaşık 2.5 milyon Euro alıyordu. Cengiz Ünder'le Juventus'un da ilgilendiği iddia edilmişti.
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