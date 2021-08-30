Son dakika: Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a sert açıklama! 'Sevr Anlaşması gibi...'

Tahir Kıran'ın açıklamaları şu şekilde:

Galatasaray ile Yunus Akgün, Atalay Babacan, Ali Yavuz Kol ve 450 bin Euro karşılığında anlaşmaya varmıştı. Biz daha sonra futbolcularla da anlaştık. Yunus Akgün ile 2 milyon 500 bin TL, Atalay Babacan ile 1 milyon 500 bin TL yıllık ücret karşılığı anlaştık. Detaylar için Galatasaray Şükrü Hanedar'ı, biz de Fahri Tatan'ı görevlendirdik. Sonrasında önümüze öyle bir sözleşme geldi ki sözleşme değil Sevr Anlaşması sanırsınız. Sözleşmede önümüze bedeller geldi. Sözleşmeye göre Galatasaray'a transfer girdisi olacak ve transfer limiti açılacak. Rizespor'un limiti ile ilgili ise bir şey yok. Bonservisiyle alacağımız Ali Yavuz Kol için de ön alım hakkı verilmiş. Oyuncuya gelen her resmi teklif önce Galatasaray'a soracağız. Kiralık oyuncular için de ağır maddeler vardı. Biz de bunu kabul etmedik. Konuştuğumuzun dışında şeyler konuldu önümüze. Ayrıca her davamızdan feragat etmemize rağmen Galatasaray Kulübü, TFF ve Tahkim Kurulu'na açtığı davalardan ise feragat etmeyeceğini açıkladı.

"Galatasaray'dan şikayet yok şu anda. Rezan Epözdemir kendi şovunu yapıyor"

Galatasaray Kulübü tarafından Tahkim Kurulu üyeleriyle ilgili yapılmış şikayet de yok şu anda. Yalandan yere gündem oluşturuyorlar. Bizim paramızı ödememek için bir bardak suda yangın çıkarıyorlar. Bu Galatasaray yöneticilerine yakışmıyor. Rezen Epözdemir tamamen kendi şovunu yapmaktadır. Bir tane dava açmadılar hala. Tamamen kendi şovunu yapıyor Rezan bey.

"Israr etme sebebimiz maça yetiştirmekti"

Alacağımız oyuncuları oynayacağımız maça yetiştirmek için ısrar ettik. Gün içerisinde Burak Elmas'ı 4-5 kez aradım açmadı. Yardımcısını aradım, hemen aratıyorum dedi ama aramadı. Akşam yeniden aradım, asistanı açtı telefonu. Başkanımız bir otelde toplantıda, çıkınca arayacak, dedi. Yine aramadı. Cumartesi günü maçımız var, oyuncuları bir an önce kadromuza katıp antrenmana çıkarıp maça yetiştirmek için bu baskıyı yaptık. O gece hukuktan sorumlu yöneticimize 'Sabah Galatasaray'a yazı yazın, saat 17:00'a kadar sözleşmeyi imzalayıp göndersinler, göndermezlerse bu anlaşmadan çekiliyoruz' dedim. Maalesef yanıt alamadık, o defter kapandı. Biz artık sadece alacağımız olan 1.2 milyon Euro ve 560 bin TL'yi istiyoruz. O gün saat 17:30'da Burak Elmas beni aradı, bu kez de ben açmadım. Özrünü belirten birçok mesaj attı, bunları da açıklayamıyorum maalesef.

"Sürece iki kulüp dışında kimse dahil olmadı. Limak, Galatasaray'ın da sponsoru"

İddialarda olduğu gibi bu sürece Galatasaray ve Rizespor dışında kimse dahil olmamıştık. Popülist davranışın dışında daha çözümcü olunmasını umardık. Galatasaray'ın bu tutumu her iki camia ve Türk futbolunda tamiri zor olan yaralar açmıştır. Haksız ithamlarla üzerimize gelinmiştir. Troller bize sponsorlarımız üzerinden saldırıyorlar. Umarım bu troller Galatasaray tarafından bizim üzerimize yönlendirilmemiştir. Eğer öyleyse kendi sponsorlarına bakmalarını tavsiye ederiz. Galatasaray'ın sponsorları arasında IGA-Pass var. Yani Limak Galatasaray'ın sponsoru. Bizim sponsorumuz değil, şirket yatırımcılarımız arasında. Ayrıca ben bunda bir problem görmüyorum. Bugün Beşiktaş'ın göğsünde Beko yazıyor. Bundan kimse rahatsız olmuyor. Biz herkese dost elini uzattık. Biz kimseyle savaşmak istemediğimizi söyledik. Fakat hakkımız yenmek istendiğinde de savaştan kaçmayız. Buna cesaretimiz de yüreğimiz de var. Rizespor'un hakkını kimseye yedirmem! Bu kadar basit.