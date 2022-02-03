Son Dakika: Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes konuştu! Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki savaşa sebep olmuştu...

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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes, Türkiye'nin gündemine oturan transfer sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Gedson Fernandes'in TRT Spor'a verdiği röportajdan öne çıkan açıklamalar şu şekilde:

Dün yoğun bir gün geçti. Bütün işlemlerden sonra buradayım. Çabuk bir şekilde işlemler halledildi ve buraya geldim. Mutluyum. Çok farklı duygular yaşadım. Daha önce Türkiye'de bulunmuştum ve Türk çayını seviyorum. Uçakta da çay zevkini tattığım için mutluyum.

"BAŞKA TAKIMLARDAN TEKLİF ALDIM AMA..."

Başka kulüplerden de teklifler aldım ama artık o tekliflerin bir önemi yok. Ben Çaykur Rizespor'un oyuncusuyum ve burada elimden geleni yapacağım. Çaykur Rizespor'u seçtim ve artık buradayım.

83 numara benim için çok önemli. İlk giydiğim forma numarası buydu o yüzden benim için çok önemli. Ben buraya bireysel hedef için gelmedim, takıma en iyi şekilde yardım edebilmek için geldim. Her gün daha iyi bir oyuncu olup takıma katkı vermeye çalışacağım. Takıma katkı sağladıkça kariyer olarak da daha yükseklere çıkacağımı düşünüyorum.

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"RİZESPOR'DA ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Bir süredir oynamadım ama Rizespor'da elimden gelenin en iyisini yapacağım. Oradaki stat atmosferi ve takım arkadaşlarımın da yardımıyla en kısa sürede formumu kazanacağım. Her ligin kendine ait bir karakteri var. Ben ligleri karşılaştırmayı sevmiyorum. Oynadığınız lige adapte olur ve oyun karakterinizi bu şekilde değiştirirsiniz. Ben böyle düşünüyorum.

İlk geldiğimde burada çok Portekizli oyuncu yoktu, pek kimseyle konuşma şansım olmadı ama geldikten sonra tanışıp konuşma şansım oldu. Brezilyalı oyuncularla da tanışıp konuştum daha sonra. Yeni takımımda da böyle olacağını düşünüyorum.

İlk gelişimde yaşadığım yer çok güzeldi, çok sevecen insanlar vardı. Gelirken ilk düşündüğüm bu oldu. Yeniden bu insanlarla bir arada yaşayacak olmak mutluluk verici.

TAHİR KIRAN'A TEŞEKKÜR

Boş zamanlarımda bazen yeni yerler görmeyi istiyorum, bazen de evde oturup vakit geçirmeyi seviyorum. Spesifik bir rutinim yok.

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Tahir Kıran başkana teşekkür ediyorum. Benimle çok ilgilendi. Formamız çok güzel, renkleri hoşuma gitti. Umarım bana ve takıma şans getirir. Gelecek seneyi şu anda düşünmüyorum, bu seneye odaklanmış durumdayım.

NELER OLMUŞTU?



Eski kulübü Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Gedson Fernandes, Beşiktaş ile anlaşmış ve siyah beyazlı ekibin yabancı kontenjanı sebebiyle sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiralanmıştı.