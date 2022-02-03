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Gedson Fernandes, Çaykur Rizespor'a imzayı attı! Tahir Kıran: Suyunu çıkaracağız...

#Gedson Fernandes#Rizespor#Tahir Kıran
Gedson Fernandes, Çaykur Rizespora imzayı attı Tahir Kıran: Suyunu çıkaracağız...

Gedson Fernandes, kendisini sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a bağlayan sözleşmeye, düzenlenen törenle imza attı. İmza töreninde Rizespor Başkanı Tahir Kıran ve Gedson Fernandes kısa açıklamalarda bulundu.

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Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, Çaykur Rizespor'a resmi imzayı attı.

Rizespor Başkanı Tahir Kıran imza töreninde şu ifadeleri kullandı:

Gedson transferi bizim ikna kabiliyetimizdir, bunu biz başardık. Önümüzde 15 maç var, o süreçte Gedson'un suyunu çıkaracağız. Gedson'un lakabını 'star' olarak koydum. Bizde bir de imparator var. O da star olacak inşallah. Hamza Hoca en iyi şekilde yararlanacaktır kendisinden. Türkiye'nin starı olsun. Önümüzde 15 maç var, o süreçte Gedson'un suyunu çıkaracağız. Beşiktaş ülkemizin büyük kulüplerindendir, Gedson orada oynamaktan gurur duyacaktır. Bugün Rize forması giyecek, daha sonra Beşiktaş'ta oynayacak.

Gedson Fernandes'in imza törenindeki sözleri ise şu şekilde:

Burada olduğum için mutluyum. Elimden geleni yapıp taraftarımızla birlikte güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Taraftarlarımız bizi desteklesinler, maçlarımıza gelsinler.

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