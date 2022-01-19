Son dakika: Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçı yarıda kaldı!

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor arasında oynanan maç, yoğun kar yağışı sebebiyle 22. dakikada yarıda kaldı. Mücadele yarın saat 17:00'a ertelendi. Rize'de kar yağışının yarın da devam etmesi halinde TFF erteleme ile ilgili son kararı verecek.
**Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır
GAZİANTEP FK - YENİ MALATYASPOR MAÇI ERTELENMİŞTİ
Süper Lig'in 22. haftasında dün ilk yarısı tamamlanabilen Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı önce bugüne, bugün alınan kararla da ileri bir tarihe ertelenmişti.
KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇININ SAATİ DEĞİŞTİ
Bugün saat 17:00'da başlaması planlanan Kayserispor - Başakşehir maçı da hava muhalefeti sebebiyle 18:00'a alınmıştı.