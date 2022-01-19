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Son dakika: Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçı yarıda kaldı!

#Süper Lig#Çaykur Rizespor#Antalyaspor
Son dakika: Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçı yarıda kaldı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor arasında oynanan maç, yoğun kar yağışı sebebiyle yarıda kaldı. Yapılan anonsta mücadelenin yarına ertelendiği ifade edildi. Yarın da kar yağışının devam etmesi halinde TFF erteleme ile ilgili son kararı verecek.

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor arasında oynanan maç, yoğun kar yağışı sebebiyle 22. dakikada yarıda kaldı. Mücadele yarın saat 17:00'a ertelendi. Rize'de kar yağışının yarın da devam etmesi halinde TFF erteleme ile ilgili son kararı verecek.

**Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır

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