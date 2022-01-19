Son dakika: Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçı yarıda kaldı!

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor arasında oynanan maç, yoğun kar yağışı sebebiyle 22. dakikada yarıda kaldı. Mücadele yarın saat 17:00'a ertelendi. Rize'de kar yağışının yarın da devam etmesi halinde TFF erteleme ile ilgili son kararı verecek.

**Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır

GAZİANTEP FK - YENİ MALATYASPOR MAÇI ERTELENMİŞTİ

Süper Lig'in 22. haftasında dün ilk yarısı tamamlanabilen Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı önce bugüne, bugün alınan kararla da ileri bir tarihe ertelenmişti.

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇININ SAATİ DEĞİŞTİ

Bugün saat 17:00'da başlaması planlanan Kayserispor - Başakşehir maçı da hava muhalefeti sebebiyle 18:00'a alınmıştı.