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Haber Giriş: 30.07.2020 - 18:25,Son Güncelleme:

Son Dakika | CAS, Trabzonspor'un itirazını reddetti!

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Son Dakika | CAS, Trabzonspor'un itirazını reddetti!
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CAS, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itirazı reddetti. Bu kararla birlikte Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ön eleme oynamaya hak kazanırken Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne ön eleme turlarından katılacak.

CAS, Trabzonspor'un itirazını reddetti. Bordo-mavililer gelecek sezon Avrupa'da yer alamayacak.

CAS'tan yapılan açıklamada "Trabzonspor'un 2019 yılı finansal tablosunda başa baş kuralına uymadığı tespit edilmiştir ve itiraz reddedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

CAS'ın Trabzonspor kararının ardından son durum;

Medipol Başakşehir: Şampiyonlar Ligi Grupları

Beşiktaş: Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Demir Grup Sivasspor: Avrupa Ligi Grupları

Aytemiz Alanyaspor: Avrupa Ligi Ön Eleme

Galatasaray: Avrupa Ligi Ön Eleme

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