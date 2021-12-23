Son Dakika: Caner Erkin'in Trabzonspor'a transferi zora girdi! Fenerbahçe maçında gördüğü kart sonrası...

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Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin, 1-1 eşitlikle sona eren Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartın ardından büyük bir cezai yaptırım tehlikesiyle karşı karşıya.

33 yaşındaki deneyimli sol bek, küfür ya da hakaret ettiğinin tespit edilmesi durumunda Türkiye Futbol Federasyonu kuralları gereği 41. maddeden Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilecek.

Bu durumun müsabakanın hakemi Erkan Özdamar tarafından raporlanması haliyle tecrübeli oyuncuya 3 ile 7 maç arası ceza verilebilir.

MADDE 41 NE DİYOR?

MADDE 41 – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME

(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren; (a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası

TRABZONSPOR İHTİMALİ ZORA GİREBİLİR

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VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin'in Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 3 ile 7 maç arası ceza alması durumunda deneyimli oyuncunun Trabzonspor transferi zora girebilir.

Tecrübeli futbolcunun devre arasında Trabzonspor'a transfer olmayı istediği öne sürülmüş ve bordo mavili kulübün yönetim kurulunun ise bu konuda şu ana kadar herhangi bir girişimde bulunmadığı kaydedilmişti.

Caner Erkin'in VavaCars Fatih Karagümrük Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE MAÇINDA NE OLDU?

VavaCars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltının ardından yaşananlar dikkati çekti.

Karşılaşmanın 37. dakikasında Filip Novak, arka direkte kafa vuruşunu yaptı ve Viviano topu anda çeldi. Dönen topta Pelkas vuruşunu yaptı, Karagümrük stoperi Burak Bekaroğlu golü önlemek isterken top koluna çarptı.

Maçın hakemi Erkan Özdamar, tereddütsüz olarak penaltı noktasını gösterirken Burak Berkaroğlu'na kırmızı kart çıkardı.

Hakem Özdamar'ın kararları sonrası çok sinirlenen Caner Erkin, uzun süren itirazlarının ardından direkt kırmızı kart gördü.

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CANER ERKİN: GÖSTERİRSEN GÖSTER LAN! SEN İNSAN DEĞİLSİN

VavaCars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında sarı lacivertliler penaltı kazanırken itirazda bulunarak kırmızı kart gören Caner Erkin'in hakem Erkan Özdamar'a "Gösterirsen göster lan! sen insan değilsin" dediği ortaya çıktı.

Hakemin yanına gelen Caner Erkin'in, "Elden kırmızı kart, penaltı nasıl oluyor!" dediği, itirazın sürdüğünü gören Erkan Özdamar’ın da Caner Erkin'e "Çok itiraz ediyorsun bak kart gösteririm" dediği duyuldu.

Bu esnada Erkan Özdamar'a "Gösterirsen göster lan" yanıtını veren Caner Erkin, hakem elini cebine götürüp kırmızı kart çıkarınca "Sen insan değilsin" dedi.

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VOLKAN DEMİREL: HAKEME SORDUM, CEVAP VEREMEDİ

Karşılaşma sonrası Caner Erkin'in kırmızı kartıyla ilgili konuşan Fatih Karagümrük teknik direktörü Volkan Demirel: "Caner'le konuştum, bir şey söylemediğini söyledi. Hakeme Neden kırmızı kart verdiğini sorduğumdaysa cevap veremedi" ifadelerini kullanmıştı.