Son dakika: Karagümrük - Fenerbahçe maçında Caner Erkin'i yakan sözler! "Gösterirsen göster lan! Sen insan değilsin"

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Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında kırmızı kart gören ve takımını 9 kişi bırakan Caner Erkin'in hakem Erkan Özdamar'a söylediği sözler ortaya çıktı.

Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta 1-0 geriye düşen Sarı-lacivertli takım, 37. dakikada penaltı kazandı. Novak'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda Viviano'dan dönen topu Pelkas kaleye yollamak istedi, Karagümrük stoperi Burak Bekaroğlu topa müdahale etmek isterken top koluna çarptı.

Hakem Erkan Özdamar tereddütsüz olarak penaltı noktasını gösterirken Burak Bekaroğlu'na da kırmızı kart çıkardı.

CANER ERKİN'DEN YOĞUN İTİRAZ VE KIRMIZI KART

Fatih Karagümrük'ün deneyimli futbolcusu Caner Erkin, penaltı kararı veren ve ardından kırmızı kart çıkaran Erkan Özdamar'a yoğun şekilde itiraz etti.

"GÖSTERİRSEN GÖSTER LAN, SEN İNSAN DEĞİLSİN"

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Hakemin yanına gelen Caner’in, "Elden kırmızı kart, penaltı nasıl oluyor!" dediği, itirazın sürdüğünü gören Özdamar’ın da Caner'e "Çok itiraz ediyorsun bak kart gösteririm" dediği duyuldu.

Bu esnada Özdamar'a "Gösterirsen göster lan" yanıtını veren Caner, hakem elini cebine götürüp kırmızı kart çıkarınca "Sen insan değilsin" dedi.

KAÇ MAÇ CEZA ALABİLİR?

Küfür ya da hakaret ettiği iddiaları tespit edilirse Caner Erkin'in TFF kuralları gereği 41. maddesinden PFDK'ya sevk edilebileceği ifade ediliyor.

Bu durumun hakem tarafından raporlanması haliyle tecrübeli oyuncuya 3 ile 7 maç arası ceza verilebilir.

İşte o madde;

MADDE 41 – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME

(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren;

futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası verilir.

VOLKAN DEMİREL'İN İLK MAÇINDA 3 PUANI GETİRMİŞTİ

Volkan Demirel'in teknik direktörlük kariyerinin ilk maçında Göztepe karşısında 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrılmış ve golü Caner Erkin atmıştı. Gol sonrası ikilinin sarılması da dikkat çekmişti.