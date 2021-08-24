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GeriFutbol Son Dakika: Büyük buluşma! Can Gönül, Gökhan Gönül'ün yanına gitti...
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 24.08.2021 - 10:46 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Büyük buluşma! Can Gönül, Gökhan Gönül'ün yanına gitti...

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Gökhan Gönül'ün doğum tarihini öğrenince deneyimli futbolcunun ağabeyi olduğunu fark eden Can Gönül, dün gece saatlerinde İstanbul’dan ayrılarak Gökhan Gönül’ün bulunduğu Rize’ye gitti.

İzmit'te maç izlediği sırada milli futbolcu Gökhan Gönül'ün doğum tarihini öğrenince ağabeyi olduğunu öğrenen Can Gönül, deneyimli futbolcuyla görüşmek için Rize’ye gitti.

İzmit'te bir yetiştirme yurdunda büyüyen ve izlediği bir futbol maçı sırasında milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül, dün bir televizyon programında Gökhan Gönül ile görüştü.

27 yıldır ilk kez ağabeyiyle temas kuran Can, bu sırada gözyaşlarına boğuldu. Program sırasında Gökhan Gönül, Can’ın kardeşi olduğunu kabul ederek görüşmek için yanına davet etti. 

Bu davet üzerine Can Gönül dün gece saatlerinde İstanbul’dan ayrılarak Gökhan’ın bulunduğu Rize’ye gitti.

Son Dakika: Gökhan Gönülden kardeşi Can Gönülle ilgili açıklama: 3 kardeştik 4 olduk, çık gel oğlum
Son Dakika: Gökhan Gönül'den kardeşi Can Gönül'le ilgili açıklama: '3 kardeştik 4 olduk, çık gel oğlum!'
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