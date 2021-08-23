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GeriFutbol İş arkadaşları Gökhan Gönül'ün kardeşi Can'ı anlattı: 'Çok şaşırdık...'
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 23.08.2021 - 11:29 | Son Güncelleme:

İş arkadaşları Gökhan Gönül'ün kardeşi Can'ı anlattı: 'Çok şaşırdık...'

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İş arkadaşları Gökhan Gönül'ün kardeşi Can'ı anlattı: 'Çok şaşırdık...'

İZMİT'te yetiştirme yurdunda kimsesiz büyüyen ve futbol maçı izlediği sırada milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül'ü, 2012 yılında çalıştığı esnaf lokantasındaki iş arkadaşları anlattı.

İZMİT'te yetiştirme yurdunda kimsesiz büyüyen ve futbol maçı izlediği sırada milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül'ü, 2012 yılında çalıştığı esnaf lokantasındaki iş arkadaşları anlattı. Can'ı televizyonda gördüklerinde çok şaşırdıklarını ifade eden iş arkadaşı Ahmet Torun, "O zamanlar ailesi olduğundan haberi yoktu, biz ailesini bulduğu için çok mutlu olduk inşallah kendisi için daha hayırlı olur" dedi. İzmit'te yetiştirme yurdunda kimsesiz büyüyen ve futbol maçı izlediği sırada milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül'ün, yıllar önce birlikte çalıştığı Ahmet Torun, kendilerine kimsesiz olduğunu söylediğini anlattı.

Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu iddia etti, ailesine kavuşmak istiyorİZMİT'te yetiştirme yurdunda büyüyen Can Gönül (27), milli futbolcu Gökhan Gönül'ün doğum tarihini televizyondan öğrendikten sonra kendi elindeki nüfus kayıt örneğindeki kişiyle doğum tarihinin ve ismin aynı olduğunu fark ettigini söyleyerek Anne baba isimleri de aynı, Gökhan Gönül'ün evlenme tarihi bile benim nüfus kayıt örneğimdeki isimle uyuşuyor. Bu durumda Gökhan Gönül'ün ağabeyim olduğunu düşündüm. Benim kimseden bir beklentim yok, sadece ailemin kim olduğunu bilmek istiyorum dedi.
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Torun, "2012 yılında Can bize başvurdu biz de kendisini işe aldık. Güzel bir insandı, çalışkandı. Oradan bir tanışıklığımız olmuştu daha sonra kendisini televizyonda gördük. Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu duyunca çok şaşırdık. O zamanlar yurtta kaldığını ve kimsesi olmadığını biliyorduk. 1 sene burada çalıştıktan sonra ayrıldı. O zamanlar ailesi olduğundan haberi yoktu, biz ailesini bulduğu için çok mutlu olduk inşallah kendisi için daha hayırlı olur" dedi.

'ASKERE GİDECEĞİNİ SÖYLEYEREK AYRILDI'

Yaklaşık bir yıl çalıştıktan sonra askere gitmek için işten ayrıldığını belirten iş arkadaşı Zafer Günay ise, "Can kardeşimiz buraya gelerek iş aradığını söyledi. Biz de kendisiyle oturup konuştuk. Bize yetiştirme yurdundan ayrılacağını söylemişti. Kendisine sahip çıktık, 2012 yılında yaklaşık bir sene beraber çalıştık. Birbirimize destek olduk. Kendisini televizyonda görünce çok şaşırdık, çok sevindik. Bir ailesi olduğunu öğrenmiş. Askere gideceğini söyleyerek buradaki işinden ayrıldı. Çalışkan biriydi, bize çok yardımcı oldu, hep beraber ağabey kardeş gibi çalıştık daha sonra da buradan ayrıldı"

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