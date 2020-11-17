Son Dakika | Burak Yılmaz'ın eski takımı filyasyon ekiplerinin giydiği kıyafetlerle deplasmanda!

Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'de vaka sayıları azaldı ama önlemler hala üst seviyede. Bunun son örneği ise Asya Şampiyonlar Ligi öncesi Beijing Guoan takımında görüldü.

Asya Şampiyonlar Ligi'nde FC Seoul ile oynayacağı maç için Güney Kore'ye giden Beijing Guoan'da tüm futbolcular ve teknik heyet, filyasyon ekiplerinin giydiği kıyafetlerden giydi ve korunma seviyesini en üst düzeye çıkarttı.

Beijing Guoan'ın maça gitmeden önce havalimanındaki görüntüleri sosyal medyada da büyük ses getirdi.

Katar'ın Education City Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi her iki takımın da 3 puanı bulunuyor.

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