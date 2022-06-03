Son dakika: Beşiktaş'tan Trezeguet bombası! Fenerbahçe derken...

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Beşiktaş'ın transfer gündeminde sıcak gelişmeler var. Transfer çalışmalarına devam eden siyah beyazlılar, Faslı stoper Romain Saiss’te mutlu sona ulaştı. Premier Lig ekibi Wolves ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki futbolcunun Türkiye’ye gelerek resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, Saiss’in alınmasını çok istedi. Üçlü savunma için ideal olan ve yüksek bir tekniğe sahip tecrübeli stoper, aynı zamanda ön libero bölgesinde de görev yapabiliyor. Siyah beyazlıların daha önce de gündemine gelen Saiss, o dönem ön libero için bakılıyordu.

ATIBA ISMAEL'İN KARARINI BEKLİYOR

Sözleşmesi sona eren 39 yaşındaki Atiba bir yıl daha oynayıp kariyerine nokta koymayı planlıyor. Fanatik'in haberine göre Kasım ayında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda Kanada forması giymeyi planlayan deneyimli oyuncuya yönetimden onay çıktı, ancak son kararı teknik direktör Valerien Ismael'in verecek. Fransız teknik adamın da onay vermesi halinde Atiba önümüzdeki sezon da Siyah- Beyazlı formayı giyip aktif futbolculuk yaşantısını tamamlayacak.

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GÜVEN YALÇIN'IN YENİ ROTASI

Beşiktaş 'ta sözleşmesi sona eren Güven Yalçın ile yapılan görüşmelerden bir türlü istenen sonuç alınamayınca taraflar masadan orta yolu bulamadan kalktı. Beşiktaş ile uzun süren temaslar sonrası yeni sözleşme için anlaşamayan Güven, bunun üzerine ise kendisine gelen diğer teklifleri değerlendirmeye aldı.

Beşiktaş ile maddi konularda anlaşamayan Güven Yalçın'ın bunun üzerine kendisine Almanya'dan gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı öğrenildi. Almanya'da yetişen ve 2018 yılında Leverkusen altyapısından Beşiktaş'a transfer olan Güven'i Bundesliga'dan isteyen kulüplerin olduğu ve 23 yaşındaki forvetin de kariyerine Almanya'da devam etmeye sıcak baktığı konuşuluyor.

Güven Yalçın'ın kesin kararını verme konusunda ise acele etmediği ve bu süre içinde çalışmalarını bireysel olarak sürdürerek en iyi teklifi bekleyeceği belirtiliyor.

Öte yandan Güven Yalçın ile Süper Lig'den de başta Trabzonspor olmak üzere bazı kulüpler de ilgileniyor. 23 yaşındaki oyuncunun Almanya'dan gelecek tekliflerin durumuna göre kariyerinde Süper Lig'de devam etme ihtimali bulunuyor. Güven Yalçın Beşiktaş'ta geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 33 maç 6 gol attı, 3 de asist yaptı.

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TREZEGUET FENERBAHÇE DERKEN BEŞİKTAŞ'A...

Beşiktaş sol kanat için turnayı gözünden vurmaya hazırlanıyor. Larin'in yüksek ücret talebi ve N'Koudou'nun sık sık sakatlanması sebebiyle bu bölge için nokta atışı yapmak isteyen siyah beyazlılar aradığı isim için uzaklara bakmadı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bonservisi Aston Villa'da bulunan ve geçen sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Trezeguet büyük ihtimalle Kara Kartal olacak. Sportif direktör Ceyhun Kazancı ilk olarak Trezeguet ile anlaşmaya vardı.

Başakşehir'de tekrar forma giymek istemeyen, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği 27 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş için çok heyecanlı olduğu belirtildi.

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Siyah beyazlı idareciler transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Trezeguet'nin, Aston Villa'dan kazandığı 3,1 milyon avronun yarısının ödenmesi konusunda da anlaşmaya varıldı.

Siyah beyazlılar ayrıca kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da bulunması için ısrarcı. Aston Villa'nın opsiyonu 8 milyon avro olarak belirlemek istediği öğrenildi.

İki kulübün bu konuda pazarlıkları devam ederken, olumlu geçen görüşmeler sebebiyle Trezeguet'nin Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmesi bekleniyor.