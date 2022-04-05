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Son Dakika: Beşiktaş'tan TFF'ye kural hatası başvurusu! Trabzonspor maçındaki o pozisyon...

#Beşiktaş#TFF#Trabzonspor
Son Dakika: Beşiktaştan TFFye kural hatası başvurusu Trabzonspor maçındaki o pozisyon...

Beşiktaş, Trabzonspor maçının tekrarı için TFF’ye resmi başvuruyu yaptı. Siyah beyazlılar, hakem Zorbay Küçük’ün kural hatası yaptığı iddiası ile TFF’ye başvurdu.

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Trabzonspor mücadelesinde kural hatası yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.

NE OLMUŞTU?

Mücadelenin 47. dakikasında Trabzonspor stoperi Hüseyin’in ceza sahası içinde verdiği topu kaleci Uğurcan Çakır’ın elle kontrol etmesini hakem Zorbay Küçük ‘geri pas’ olarak değerlendirirken endirekt serbest vuruş kararı vermişti.

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KURAL NE DİYOR?

Beşiktaşlı oyuncuların vuruşu, hakem Zorbay Küçük'ün koyduğu noktadan değil kale alanı çizgisinin uzun kenarından, ihlale en yakın noktadan kurlanması gerekirdi.

Trabzonsporlu oyuncuların ise kale çizgisinin üzerinde sıralanması gerekiyordu. Çünkü paralel kale alanı çizgisinin kaleye mesafesi 5.5 metre. 9.15 metre baraj mesafesi sağlanamayacağından tüm oyuncular kaleciyle birlikte kale çizgizi üçerinde sıralanmalıydılar.

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#Beşiktaş#TFF#Trabzonspor

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