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Son Dakika: Beşiktaş'tan Pepe'ye 3 yıllık sözleşme teklifi! Anlaşma yakın..

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Pepe
Son Dakika: Beşiktaştan Pepeye 3 yıllık sözleşme teklifi Anlaşma yakın..
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 08:13

Fransız basını, Beşiktaş'ın Pepe'ye yaptığı son teklifi duyururken anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir gelişme yaşandı.

Fransız basınından RMC Sport, Beşiktaş’ın Arsenal’de forma giyen Nicolas Pepe’ye 3 yıllık sözleşme teklif ettiğini yazdı.

Haberde, siyah beyazlıların 1 yıl mukavelesi bulunan Fransız futbolcuyu bedelsiz almak istediği ancak Arsenal yönetiminin 4 yıl önce 80 milyon Euro’ya aldığı 28 yaşındaki oyuncuyu bedava bırakmayı düşünmediği belirtildi.

TRT Spor'un son geçtiği habere göre ise Beşiktaş ile Pepe her konuda anlaştı.

Siyah beyazlıların, yıldız futbolcunun Arsenal'dan bonservisini almasını beklediği ileri sürüldü.

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BONSERVİSİNE 80 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

2019 yılında Lille'den 80 milyon Euro karşılığında İngiliz ekibine Transfer olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, geçirdiği 4 sezonda beklenen performansa ulaşamamıştı.

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Premier Lig'de çıktığı 80 karşılaşmada 16 gol ve 8 asistlik katkı üreten Pepe'nin kulübü Arsenal ile 1 senelik kontratı bulunuyor.

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#Transfer#Beşiktaş#Pepe

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