Son Dakika: Beşiktaş'tan Nicolas Pepe hamlesi!

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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken flaş bir iddia ortaya atıldı.

İddialara göre; Nicolas Pepe, Beşiktaş'a transfer olmaya çok yakın.

SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEK

28 yaşındaki oyuncunun Arsenal'le sözleşmesinin feshetmesinin ardından transfer sürecinin hız kazanmasının beklendiği ileri sürüldü.

2019'da Premier Lig ekibine 80 milyon euroya transfer olan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezonun Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'te kiralık olarak geçirmişti.

Pepe, geçen sezon 28 maçta süre alırken 8 gol, 1 asistlik skor katkısı vermişti.