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Brezilya'da Marcelo rakibinin ayağını kırdı! Kenara gözyaşlarıyla geldi, özür diledi

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#Marcelo#Brezilya#Libertadores
Brezilyada Marcelo rakibinin ayağını kırdı Kenara gözyaşlarıyla geldi, özür diledi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 12:42

Brezilya'da Fluminense'de forma giyen Marcelo, yaşanan talihsiz bir pozisyonda rakibinin ayağını kırdı ve duygusal anlar yaşadı.

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Libertadores Kupası son 16 turunda Arjantin ekibi Argentinos Juniors, Brezilya ekibi Fluminense'yi konuk etti.

KAZANAN ÇIKMADI

Arjantin'de oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Argentinos Juniors, 14. dakikada Stumpfs ile öne geçerken skoru belirleyen gol 87. dakikada Samuel Xavier'den geldi.

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TALİHSİZ POZİSYON

Mücadelenin 58. dakikasında eski Real Madrid'li yıldız Marcelo ile rakip takımdan Luciano Sanchez ikili mücadeleye girdi.

Brezilyalı sol bek, topu kurtarmak isterken rakibinin bacağına şiddetli şekilde bastı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Pozisyonda Luciano Sanchez'i ayağı kırılırken Marcelo, gözyaşlarına hakim olamadı ve gördüğü kırmızı kart sonrası kenara ağlayarak geldi.

Brezilyada Marcelo rakibinin ayağını kırdı Kenara gözyaşlarıyla geldi, özür diledi

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'İSTEMEDEN ZARAR VERDİM'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Marcelo, "Bugün maçta çok zor bir durumu yaşamak zorunda kaldım. Bir meslektaşımı yanlışlıkla, sakatladım. İstemeden zarar verdim. Sana en kısa sürede sağlık diliyorum" ifadelerini kullandı.

16 YIL SONRA GERİ DÖNMÜŞTÜ

Real Madrid'den ayrıldıktan sonra geçen sezonu Olympiakos'ta geçiren Brezilyalı oyuncu, beklentileri karşılayamamıştı ve yollar ayrılmıştı. Bu sezon Fluminense ile anlaşan 35 yaşındaki yıldız, altyapısından yetiştiği kulübe 16 yıl sonra geri dönmüş oldu.

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#Marcelo#Brezilya#Libertadores

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