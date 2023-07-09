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Son Dakika: Beşiktaş'tan Dusan Tadic bombası! Sözleşmesini feshedecek

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#Transfer#Beşiktaş#Tadic
Son Dakika: Beşiktaştan Dusan Tadic bombası Sözleşmesini feshedecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 09:58

Beşiktaş, hücum hattını dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

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Yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da başarı hedefleyen Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.

Fanatik'in haberine göre özellikle hücum hattı için birçok isimle temas halinde bulunan idareciler, son olarak dünyaca ünlü bir ismi gündemine aldı... O futbolcu, Hollanda devi Ajax’ın 10 numarası Dusan Tadic...

SÖZLEŞMESİNİ FESHEDERSE...

Kulübe menajerler aracılığıyla önerilen Sırp futbolcunun, Ajax’la sözleşmesini feshetme ihtimalinin bulunması sonrasında 34 yaşındaki isim listeye eklendi.

Kartal, kulübüyle 1 yıllık kontratı bulunan tecrübeli futbolcunun boşa çıkması halinde resmen devreye girecek.

Başarılı oyuncunun menajeri Milos Malenovic’in yeni haftada Ajax yetkilileriyle bir araya gelip fesih görüşmelerine başlaması bekleniyor.

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Ajax’ta 5 sezondur forma giyen Dusan Tadic, bu beş yılın tamamında etkili performansıyla gol ve asist konusunda çift haneye ulaştı.

Son olarak geçen sezon Hollanda Ligi’nde 34 maçta 11 gol ve 18 asistlik performans ortaya koyan deneyimli futbolcunun piyasa değeri 6 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.

10 numara, sol kanat ve sağ kanat hatlarında görev yapabilen Tadic, santrforda da süre alabiliyor.(Fanatik)

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