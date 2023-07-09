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Halil Dervişoğlu, Beşiktaş için İstanbul'a geldi! Son pürüz: İstediği maaş...

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#Transfer#Beşiktaş#Halil Dervişoğlu
Halil Dervişoğlu, Beşiktaş için İstanbula geldi Son pürüz: İstediği maaş...
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 08:21

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş’in çok istediği milli forvet Halil Dervişoğlu’nu İstanbul’a getirdi. Görüşmeler genel olarak olumlu geçse de futbolcunun yıllık ücreti konusunda taraflar anlaşabilmiş değil.

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Siyah beyazlılar, geride bıraktığımız sezon Burnley’de kiralık olarak forma giyen ve Brentford’la bir yıllık sözleşmesi bulunan genç oyuncunun bonservisi için 600 bin Euro önerdi.

Brentford da teklifi kabul edince Halil Dervişoğlu görüşmeler için İstanbul’a geldi.

YÖNETİM: TAVAN FİYATI AŞAMAYIZ

Halil Dervişoğlu’nun dün 4 yıllık sözleşme karşılığında her yıl 1’er milyon Euro istemesi pazarlıkları tıkadı.

Siyah beyazlı yöneticiler, oyuncu ve temsilcisine, “Türkiye’de kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik durum belli. Finansal Fair Play kriterleri de var. Bu nedenle belirlediğimiz tavan fiyatın üstüne çıkamayız” dedi ve 800 bin Euro’luk teklifte bulundu. Pazarlık şimdilik tıkansa da aradaki farkın az olması nedeniyle tarafların orta noktada buluşup anlaşmaları bekleniyor.

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ŞENOL GÜNEŞ ÇOK İSTİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Halil Dervişoğlu tercihimdir. Ekonomik koşullar uygunsa, çıkış yapmak isteyen bir oyuncu olduğu için uygun görüyorum. Kadromuza Aboubakar, Cenk Tosun, Ghezzal ve Redmond’ı zorlayacak bir adam alacağız” demişti.

Daha önce 1.5 sezon Galatasaray’da kiralık oynayan Halil geçen sezon ise Brentford’la 2 maça çık tıktan sonra Championship ekibi Burnley’e kiralanmıştı.

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#Transfer#Beşiktaş#Halil Dervişoğlu

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