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Haber Giriş: 16.10.2020 - 16:51 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz için flaş açıklama!

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Son Dakika | Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz için flaş açıklama!
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Dorukhan Toköz ile ilgili net bir açıklama yaptı.

Ahmet Nur Çebi, yeni transferler için düzenlenen tanıtım toplantısında Dorukhan Toköz ile ilgili soruya; "Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ta top oynamak istiyorsa sözleşme imzalayacaktır. Oynamak istemiyorsa da Allah yolunu açık etsin." şeklinde yanıt verdi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz ile Beşiktaş'ın sözleşme yenileme çalışmaları tıkanmış durumda. 24 yaşındaki futbolcu ile yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtilmişti.

Ahmet Nur Çebiden Nazım Sangare, Abdullah Avcı, Şenol Güneş, Sergen Yalçın, Dorukhan Toköz ve forvet transferi açıklaması
Ahmet Nur Çebi'den Nazım Sangare, Abdullah Avcı, Şenol Güneş, Sergen Yalçın, Dorukhan Toköz ve forvet transferi açıklaması!

Son Dakika | Beşiktaştan Dorukhan Toköz için flaş açıklama

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Ahmet Nur Çebiden Nazım Sangare, Abdullah Avcı, Şenol Güneş, Sergen Yalçın, Dorukhan Toköz ve forvet transferi açıklaması
Ahmet Nur Çebi'den Nazım Sangare, Abdullah Avcı, Şenol Güneş, Sergen Yalçın, Dorukhan Toköz ve forvet transferi açıklaması!
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