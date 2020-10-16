Son Dakika | Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz için flaş açıklama!

Ahmet Nur Çebi, yeni transferler için düzenlenen tanıtım toplantısında Dorukhan Toköz ile ilgili soruya; "Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ta top oynamak istiyorsa sözleşme imzalayacaktır. Oynamak istemiyorsa da Allah yolunu açık etsin." şeklinde yanıt verdi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz ile Beşiktaş'ın sözleşme yenileme çalışmaları tıkanmış durumda. 24 yaşındaki futbolcu ile yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtilmişti.

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