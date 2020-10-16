Son Dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Nazım Sangare, Abdullah Avcı, Şenol Güneş, Sergen Yalçın, Dorukhan Toköz ve forvet transferi açıklaması!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park’ta yeni transferlerle birlikte medyanın karşısına çıktı. Fabrice N’Sakala, Welinton Souza, Francisco Montero, Valentin Rosier, Gökhan Töre, Hüseyin Atakan Üner, Josef de Souza, Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar’ın yer alacağı toplantı saat 14.00’te başladı. Kovid-19 testi pozitif çıkan Bernard Mensah buluşmada yer almadı.

Basın toplantısı Ahmet Nur Çebi'nin konuşmasıyla başladı. Daha sonra yeni transferler, transfer süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ardından Ahmet Nur Çebi, Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ahmet Nur Çebi şu ifadeleri kullandı:

Pandemi dönemi ve transfer limitlerinin konmuş olduğu bu dönemde yapmış olduğumuz transferlerle buradayız. Bu güzide futbolcularımızla bu seneyi şampiyonluğu kovalayarak geçireceğimizi beyan etmek istiyorum. Bu transfer döneminde değişik bir algı yaratılarak transferlerin bizim tarafımızdan yönetilemediği, Beşiktaş'ın transferde başarılı olamadığı ve transfer yapılamadığını yapmış olduğumuz transferlerle göstermiş bulunmaktayız.

"TRANSFERLERİ TOPLAM 8 MİLYON EURO TASARRUFLA YAPTIK"

Yapılan transferlerin yapılamadığını göstermek amacıyla burada bulunduğumuzu belirtmek istiyorum. Transfer tek başına yapılan bir hadise ve olay değildir. Özellikle Beşiktaş gibi köklü bir camiada bu işler ekip olarak yapılır. Ben, Erdal Torunoğulları, Emre Kocadağ, Sergen Yalçın, Cem Çınar ve scout ekibimiz başında bulundu. Onlara teşekkür ediyorum. Bu transferleri bizler yaptık. Ben veya o değil. Giden 8-9 arkadaşın yerine yapmış olduğumuz nokta transferler, teknik ve taktik olarak da gidenlerden daha aşağıda olmayan ve 8 milyon euro tasarruf elde ederek yapılmış transferler olduğunu belirtmek istiyorum.

"KENDİMİZİ BAŞARILI GÖRÜYORUZ"

Camia geçmiş yönetimin varsa bir sorun onu incelememizi talep etti. Birilerinin ihraç edilmesiyle ilgili senaryolar gündeme geliyor. Bunlar camiaların karar verebileceği konulardır. Şu an için böyle bir durum yok. Ekonomik anlamda sıkıntılarımız var. Bunu her zaman vurgulamaya devam edeceğim. Yapılan transferlerde 200-300 bin euroyu geçmeyen ücretler oldu. Transferle ilgili bonservis kimseye ödemedik. Çok tasarruflu bir dönem geçirdiğimizi iddia edebilirim. Ekonomik anlamda kendimizi uçağından tutun da menajerlik ücretinde tasarruf ederek kendimizi başarılı olarak görüyoruz. Çok çabuk eleştirilere başlandı. Kamuoyuna bizim bunlardan etkilenmediğimizi ifade etmek istiyorum. Başarılı bir transfer dönemini ortak yaparak geçirdik. Teknik anlamda başarılı olduğumuzu göreceksiniz. Beşiktaş'ın geleceğini derli ve toplu bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. 5'er yıllık sözleşmeyle menajerlik ücretleri dahil 500 milyon TL'lik ücretleri bulan 2-3 oyuncumuzun olduğunu beyan ediyorum.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Beşiktaş'ın almak istediğini bu aldı gibi bir algı var. Bunlar hoş değil. Biz sadece eksik olan 1 bölgemiz olan santrfor bölgesini tamamlayamadık onu da Ocak ayında tamamlayacağız.

NAZIM SANGARE AÇIKLAMASI

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün söylediklerinde eksikler var. Nazım Sangare denilen futbolcuyu almak istedik ama karşımıza sunulan rakamların mantıklı olmadığını düşündük. İşin gerçeği bu.

KADRO DIŞI KALAN OYUNCULAR...

"Kadro dışı kararlarını teknik heyetin raporu doğrultusunda aldık. Douglas bir yıldır sakat, PAOK maçında da iyi olmasına rağmen oynamadı. Isimat Mirin'den faydalanamayacağımızı düşündük. Jeremain Lens de istekleri karşılayamadı. Hocanın onaylamadığı kimseyi almadık. Sergen Yalçın'a bir daha ki sefer sorarsanız, size gerekli cevapları verecektir."

ALANYASPOR'A KİRALIK OYUNCU GÖNDERDİK KIYAMET KOPARILDI

"Rezerv Lig kurulmadı ve TFF bu kararı çok geç açıkladı. Biz de oyuncularımızı gelişmesi için kiraya gönderdik. Ancak algı yapılıyor, biz sadece Alanyaspor'a 2 futbolcu verdik. Sosyal medyada kıyamet koparıldı."

DORUKHAN TOKÖZ KONUSU

"Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ta top oynamak istiyorsa sözleşme imzalayacaktır. Oynamak istemiyorsa da Allah yolunu açık etsin."

"TYLER BOYD OCAK'TA TAKIMA DÖNECEK"

"Kevin N'Koudou'nun sakatlığı atlatacağını düşündüğümüz için takımda tuttuk. Tyler Boyd, Ocak'ta yeniden kadroya dahil olacak."

SERGEN YALÇIN VE SÖZLEŞME...

"Sergen Yalçın, bizim için kıymetlidir. Ne zaman isterse sözleşmesini uzatırız. Şu anda şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Sözleşme sorun değil."

"ABDULLAH AVCI İLE ANLAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Abdullah Avcı'ya ayrıldığı günden beri ödeme yapmadık. Kendisiyle anlaşma yapmaya çalışıyoruz. Araya hatırlı insanlar girdi. Avukatının açıklaması manidardır, ne demek istediğini anlamadım. Avukatlar ekonomilerine çok düşkündür, onları muhatap almam. Abdullah Avcı haklarından vazgeçtiğini söylerse kendisine saygı ve sevgililerimizi iletiriz."

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