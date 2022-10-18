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Son Dakika: Beşiktaş'tan Dele Alli açıklaması! Sözleşmesinde oynama garantisi var mı?

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Dele Alli#Sözleşme
Son Dakika: Beşiktaştan Dele Alli açıklaması Sözleşmesinde oynama garantisi var mı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 15:18

Beşiktaş, Dele Alli'nin sözleşmesinde oynama garantisi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Dele Alli'nin sözleşmesinde oynama garantisi olduğu yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan "Dele Alli'nin sözleşmesinde oynama garantisi var", "Dele Alli'ye forma sözü!" başlıklı haberler yalandır.

Futbolcumuzun, transfer sürecinde hocamız Valérien Ismaël'den oynama sözü aldığı, sözleşmesinde sakatlık dışındaki her durumda ilk 11'de görev alma maddesinin bulunduğu ve maçlarda da bu nedenle oynadığının belirtildiği haberlerin tamamı yanlış ve gerçeği yansıtmayan bilgiler içermektedir.

Taraftarlarımızdan, futbolcumuzu değersizleştirmeye yönelik bu tarz haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz.

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#Beşiktaş#Dele Alli#Sözleşme

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