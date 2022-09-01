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Son dakika: Beşiktaş'tan Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı için dev serbest kalma maddesi!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Serdar Saatçı#Beşiktaş
Son dakika: Beşiktaştan Bragaya transfer olan Serdar Saatçı için dev serbest kalma maddesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 12:44

Beşiktaş'ta Viktoria Plzen ile oynanan hazırlık maçında oyundan alındıktan sonra gösterdiği tepki sonrası kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı, Portekiz'in Braga takımına transfer oluyor. Braga'nın Serdar için belirlediği serbest kalma bedeli ise dudak uçuklattı.

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Beşiktaş'ın 12 Temmuz'da Viktoria Plzen ile oynadığı hazırlık maçında 72. dakikada oyuna giren ve 84'te Valerien Ismael tarafından oyundan alınan Serdar Saatçı, 1,5 milyon euro bonservis + 1 milyon euro bonuslar karşılığında Portekiz'in Braga takımına transfer oldu.

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KARARA SİNİRLENİP SOYUNMA ODASINA GİTTİ, KAPIYI TEKMELERİ

Hazırlık maçında oyuna girdikten 12 dakika sonra kenara alınmasına sinirlenen Serdar Saatçı, Valerien Ismael'in kararına tepki gösterip doğrudan soyunma odasına gitmişti. Siniri geçmeyen Serdar'ın soyunma odasının kapısına tekme attığı belirtilmişti.

KARARA SİNİRLENİP SOYUNMA ODASINA GİTTİ, KAPIYI TEKMELERİ

Hazırlık maçında oyuna girdikten 12 dakika sonra kenara alınmasına sinirlenen Serdar Saatçı, Valerien Ismael'in kararına tepki gösterip doğrudan soyunma odasına gitmişti. Siniri geçmeyen Serdar'ın soyunma odasının kapısına tekme attığı belirtilmişti.

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Son dakika: Beşiktaştan Bragaya transfer olan Serdar Saatçı için dev serbest kalma maddesi

ÖZÜR DİLEDİ AMA AFFEDİLMEDİ

Serdar Saatçı, olaydan 8 gün sonra, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşarak Beşiktaş camiasından özür dilemişti ancak bu açıklama af getirmedi.

"On yaşımda özkaynak düzeninden başlayarak bugüne kadar tüm yaş kategorilerinde Beşiktaş formasını giymekten her zaman onur duydum. Milli takımlara kadar yükselmeme vesile olan, Şampiyonlar Ligi sahnesinde kendimi gösterme fırsatı veren şanlı Beşiktaş formasını temsil ederken hiçbir zaman şerefinle oyna hakkınla kazan ilkesinden de ödün vermedim. Siyah-beyaz formanın ağırlığını her zaman üstümde taşıdım. Son günlerde üzerimde oluşan yanlış algıdan dolayı bu açıklamayı yapmak istedim. Başta büyük Beşiktaş taraftarı olmak üzere başkanımız Ahmet Nur Çebi’den yönetim kurulumuzdan hocamız ve teknik ekibimizden tüm takım arkadaşlarımdan Beşiktaş’ta çalışan ve Beşiktaş’la yaşayan herkesten özür dilerim."

BRAGA'YA TRANSFER OLUYOR! SERBEST KALMA BEDELİ...

Beşiktaş ile iplerini koparan Serdar Saatçı, Portekiz'in Braga takımına transfer oluyor. Braga, Serdar Saatçı için Beşiktaş ile 1,5 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı. Transfer gün içerisinde açıklanacak.

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Fabrizio Romano'nun haberine göre Braga, Serdar Saatçı'nın serbest kalma bedelini 40 milyon euro olarak belirledi.

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#Transfer#Serdar Saatçı#Beşiktaş

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