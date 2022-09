Son Dakika: Schalke 04'ten Kenan Karaman sürprizi! 3 yıllık imza...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen Kenan Karaman, Bundesliga temsilcisi Schalke 04'e transfer oluyor.

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; siyah beyazlı ekipte forma şansı bulamayan 28 yaşındaki oyuncu, kariyerine Almanya'da devam edecek. Kenan Karaman, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra Schalke 04'e imza atacak.

Milli futbolcunun, Alman temsilcisiyle 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

BU SEZON SADECE 36 DAKİKA SÜRE ALDI

Süper Lig'de bu sezon yalnızca iki resmi maçın kadrosuna dahil edilen Kenan Karaman, sadece Alanyaspor ve Sivasspor müsabakalarında süre alabildi. Deneyimli futbolcu, toplamda yalnızca 36 dakika sahada kaldı.

BEŞİKTAŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Öte yandan Vole'nin haberine göre; Beşiktaş, bugün Schalke 04'e imza atacak Kenan Karaman'ın sözleşmesini feshetti.

Deneyimli oyuncunun siyah beyazlı kulüple 2 yıl daha mukavelesi bulunuyordu.

Turkish international Kenan Karaman is on his way to complete medicals with Schalke 04 — right after, he’ll sign a 3 year contract. 🚨🔵🇹🇷 #DeadlineDay