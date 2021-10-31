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Son dakika: Beşiktaş'tan Batshuayi ve Rosier için sakatlık açıklaması

#Beşiktaş#Batshuayi#Rosier
Son dakika: Beşiktaştan Batshuayi ve Rosier için sakatlık açıklaması

Beşiktaş, Hatayspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Michy Batshuayi ile maç sonrası sağ baldırında ağrı hisseden Valentin Rosier'in sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

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Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynadığı müsabaka sırasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Michy Batshuayi ile aynı müsabakanın sonrasında sağ alt baldır adalesinde ağrı hisseden Valentin Rosier’e Acıbadem Fulya Hastanesi’nde MR görüntülemeleri yapılmıştır.

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Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Michy Batshuayi’nin uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve kanama, Valentin Rosier’in ise sağ alt baldır adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Futbolcularımzıın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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#Beşiktaş#Batshuayi#Rosier

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