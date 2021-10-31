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Son dakika: Beşiktaş'a Josef ve N'Koudou müjdesi!

#Beşiktaş#Josef#N'koudou
Son dakika: Beşiktaşa Josef ve NKoudou müjdesi

Hatayspor'a 1-0 mağlup olan ve Batshuayi'yi sakatlığa kurban veren Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle dün forma giyemeyen Josef De Souza ve uzun süredir sakat olan Kevin N'Koudou bugünkü antrenmanda takımla çalıştı.

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Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 1-0 mağlup olan ve Batshuayi'yi sakatlığa kurban veren Beşiktaş'ra Josef De Souza ve Kevin N'Koudou sevinci yaşanıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile deplasmanda karşılaşacak olan Siyah-beyazlı takımın bugün yaptığı antrenmana Josef De Souza ve N'Koudou katıldı.

Beşiktaş'ta Pjanic'in ve Batshuayi'nin Sporting maçında oynaması beklenmiyor.

Son dakika: Beşiktaştan Batshuayi ve Rosier için sakatlık açıklaması

İlgili Haber:Son dakika: Beşiktaş'tan Batshuayi ve Rosier için sakatlık açıklaması

SPORTING HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sporting CP ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan oyuncular, koşu çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Sporting CP maçı hazırlıklarına, yarın (1 Kasım) saat 16.00’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek ve saat 20.30’da özel bir uçakla Portekiz’e gidecek.

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Son dakika: Beşiktaşa Josef ve NKoudou müjdesi

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