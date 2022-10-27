Son Dakika: Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi nasıl bitti? Şikayet eden futbolcular...

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Valerien Ismael; futbolcu olarak biliniyordu. Ancak teknik direktörlük kariyeri yok denecek düzeyde.

Beşiktaş’a alındığında, sadece ülkemizde değil, Avrupa’da da şaşkınlık yaratmıştı. Hocaya görev verilmesi; genç, başarıya aç, sistem adamı, cesur futbol oynatan, kaybetmeye tahammülü olmayan, kaybederken bile alkışlanan ve kazanan oyun yapısı diye lanse edildi...

Beşiktaş kariyerinde ise işler pek böyle olmadı. İşte Fanatik'te yer alan habere göre; Valerien Ismael'in sonunu getiren 10 madde...

1 – Sistem

İlk günden beri üçlü savunma sistemini savundu. Avrupa’da birçok üst düzey kulübün bu şablon içinde başarılı olduğunu ileri sürdü. ‘Asla vazgeçmem’ dedi. Aradan bir ay geçmeden kendisi ile çelişip bahsettiği sistemi çöpe attı.

2 – İlişkiler

Futbolcular ile birebir diyaloglar kurdu. Ancak bizlere yansıdığı şekilde bu durumdan kimse tatmin olmadı. Hocanın söyledikleri ile icraatlarının çeliştiği ileri sürüldü hep.

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3 – Kabullenme

Sergen Yalçın sonrası Ismael ismi kafalarda soru işareti oldu. Camia ile bir kan uyumsuzluğu yaşandı. Takım zirve içinde olsa da taraftar hocasına inanmadı.

4 – Transferler

Ismael, “Öyle oyuncular alacağız ki, isimleri pek duyulmamış. Ancak katkıları yıldızların önünde olacak” diyerek elinde geniş oyuncu datası olduğu izlenimi yarattı. Yapılan transferler içinde böyle biri çıkmadı. Onay verdiği isimlerin katkıları sınırları geçemeyip vasat kaldı.

5 – Kadro

Maçlarda kadro istikrarı hiç olmadı. Yanlış ilk 11 tercihleri, sonradan yaptığı hamleler... Değişiklik yapmaktaki zamansızlığı skorlara yansıdı.

6 – Uyum

Tesislere sistem kurdurup yapay zeka formülünü denedi. İsviçre merkezli sistem ile ortaklaşa yapılan çalışmalar sahaya yansımadı. Takım 60 dakikalık fizik kondisyona takılı kaldı.

7 – Motivasyon

Nerede ise 7/24 tesislerde kaldı. Bu durum ilk başlarda pozitif olarak lanse edilse de oyuncular zaman içinde tam aksi görüş bildirdiler. Hoca ve ekibinin sürekli yanıbaşlarında olması, tesislerden hemen kaçış yaşanmasına sebep olup olumsuz hava oluşturdu.

8 – Adalet terazisi

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Takım içinde forma dağıtması adaletsizlik yarattı. Cenk, Kerem, Necip, Gedson, Muleka, Emre, Welinton, Montero, Emrecan gibi birçok isim rahatsızlıklarını yönetim bazında Ceyhun Kazancı’ya ilettiler.