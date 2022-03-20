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Son dakika: Beşiktaş'ta Valerien Ismael iddiası! Toplamda 2 yıllık anlaşma...

#Transfer#Beşiktaş#Valérien Ismaël
Son dakika: Beşiktaşta Valerien Ismael iddiası Toplamda 2 yıllık anlaşma...

Beşiktaş'ın Fransız Teknik Direktör Valerien Ismael ile 2 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

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Süper Lig'in 2021-22 sezonuna Sergen Yalçın'la başlayan ancak lig ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından yollarını ayıran Beşiktaş, göreve geçici olarak Önder Karaveli'yi getirmişti.

Siyah beyazlılar, altyapısında görev yapan Karaveli ile sezonu tamamlama kararı alırken bir yandan da yeni hoca çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş, 46 yaşındaki Fransız Teknik Direktör Valerien Ismael'i takımın başına getirmeye hazırlanıyor.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Son olarak West Bromwich Albion’u çalıştıran Valerien Ismael ile masaya oturulduğu ve 1+1 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.

Siyah beyazlıların anlaşmayı kesinleştirmek adına Ismael'i 1 hafta içinde İstanbul'a davet etmesi bekleniyor.

TRABZONSPOR MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLMASI HEDEFLENİYOR

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Valerien Ismael ile toplamda 2 yıllık sözleşme imzalayacak siyah beyazlılar, Süper Lig’in 31. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçına yeni teknik adamı ile çıkmayı planlıyor.

Son olarak Championship takımlarından West Bromwich'i çalıştıran Fransız teknik adam, 2 Şubat'ta görevden ayrılmıştı.

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VALERİEN ISMAEL KİMDİR?

Teknik direktörlük kariyerine 2009'da Hannover 96 II takımında başlayan Valerien Ismael, daha sonra Wolfsburg'da çalıştı.

2014 yılında Nürnberg'de 1 yıl görev alan Fransız teknik adam, 2018'e kadar Wolfsburg'u çalıştırdı.

2018 senesinde Apollon Smyrnis takımında 1 yıl çalışan Ismael, daha sonra Avusturya takımı LASK Linz'de sportif direktör ve teknik direktör olarak görev yaptı.

2020'de İngiltere'ye giden Valerien Ismael, Championship'te önce Barnsley son olarak da West Bromwich'te teknik direktörlük yaptı.

 

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#Transfer#Beşiktaş#Valérien Ismaël

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