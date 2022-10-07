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Son dakika: Beşiktaş'ta sevindiren gelişme

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#Beşiktaş#Giresunspor#Süper Lig
Son dakika: Beşiktaşta sevindiren gelişme
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 19:22

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta yıldız isimden iyi haber geldi.

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Beşiktaş, 3 maçlık galibiyet özlemini gidermenin peşinde

Siyah beyazlılar Süper Lig’in 9. haftasında Bitexen Giresunspor'a konuk olacak.

NTV Spor'un haberine göre, Beşiktaş'ta sakatlığı süren Salih Uçan ve Atiba dışında eksik yok. Fenerbahçe maçını kaçıran N'Koudou ise takıma katıldı. Beşiktaş'ta 2 eksik var, sakatlıkları bulunan Salih Uçan ve Atiba forma giyemeyecek. Kevin N'Koudou ve Rachid Ghezzal ise kafileye dahil edildi.

Beşiktaş haftaya 15 puanla 6. sırada giriyor.

Ev sahibi Giresunspor, bir haftayı bay geçti ve 8 puanla 12. basamakta. Karadeniz ekibinde Serginho kırmızı kart cezalısı.

Bitexen Giresunspor - Beşiktaş maçı saat 20'de başlayacak. Çotanak Spor Kompleksi'ndeki mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

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#Beşiktaş#Giresunspor#Süper Lig

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