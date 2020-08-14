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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan transfer talebi: 'Öncelik sağ bek'
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Haber Giriş: 14.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan transfer talebi: 'Öncelik sağ bek'

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Son Dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan transfer talebi: 'Öncelik sağ bek'
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Genç teknik adam, takım listesi UEFA’ya verilene kadar transferin bitmesini isterken, Kocadağ ise Roma’lı yıldız dışında 2 alternatiflerinin daha olduğunu ifade etti.

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gelecek hafta UEFA’ya verilmesi gereken listede mutlaka yeni bir sağ bek isminin olması gerektiğini söyledi.

Dün sabah Ümraniye’de futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile bir araya gelen Yalçın “Sağ bek sorununu çözmemiz gerekir” dedi.

Kocadağ ise Roma’lı Rick Karsdorp için temasların sürdüğünü belirtirken “Roma’ya teklifimizi ilettik, düşünmek için süre istediler. Oyuncu Türkiye’ye gelmek istiyor. Roma, Karsdorp için İspanya, Almanya ve Hollanda takımlarından teklif aldığını belirterek 2 güne kadar haber vereceklerini vurguladılar. Karsdorp’in yanı sıra İspanya ve İngiltere’den 2 oyuncu ile fikir alış verişi yapıyoruz” bilgisini verdi.

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