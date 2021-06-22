Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan bomba etkisi yaratan ayrılık kararı

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile henüz sözleşme imzalamazken başarılı çalıştırıcının ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

Siyah beyazlılarla olan sözleşmesi sezon sonunda sona eren, yeni mukavele konusunda Ahmet Nur Çebi yönetimiyle anlaşma sağlayamayan Sergen Yalçın'ın sürecin uzaması nedeniyle ayrılık kararı aldığı belirtildi.

RAKAM REVİZE EDİLDİ AMA...

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ta uzun süredir teknik direktör konusu belirsizliğini korurken deneyimli hocanın sürecin uzaması ve istenilen rakamda ortak noktada buluşulamaması nedeniyle bu kararı aldığı öğrenildi.

Siyah beyazlılar, Sergen Yalçın'a yaptığı 20 milyon TL'lik teklifi revize edip 25 milyon TL'ye çıkarırken başarılı hocanın sürecin uzaması nedeniyle ayrılık kararı aldığı ve bu karardan dönmeyeceği iddia edildi.

YÖNETİMİN TUTUMUNDAN RAHATSIZ

Takımı iki kulvarda, kısıtlı bütçeye rağmen şampiyonluğa ulaştırmasına karşın, yeni sözleşme konusunda bekletilmesi ve pazarlıklar sırasında ortaya konan rakamlardan ziyade yönetimin tutumundan rahatsız olan Yalçın'ın bu kararı verdiği belirtildi.

BAŞKAN ÇEBİ "TEDİRGİN OLUNACAK BİR ŞEY YOK" DEMİŞTİ

Sergen Yalçın konusunda geçtiğimiz günlerde gelen soruya yanıt veren Başkan Çebi, "Niye tedirgin olsunlar? Beşiktaş'ın başkanı gider, başka başkanı gelir. Futbolcular gider, futbolcular gelir, hocalar gider, hocalar gelir. Söz konusu Beşiktaş’tır. En büyük Beşiktaş’tır. Büyük olan Beşiktaş’ın taraftarıdır. Hiç tedirgin olmasınlar. Her dönem Beşiktaş kendi kıymetini yukarı çıkaracak insanlarla beraber olacaktır." şeklinde konuşmuştu.

"NE İÇİN SORUN OLSUN Kİ?"

Her fırsatta Sergen Yalçın konusunda bir sıkıntı yaşayacaklarına inanmadığını belirten Başkan Ahmet Nur Çebi, yaptığı açıklamada, taraftarın tedirgin olmasını gerektirecek bir durumun olmadığını belirtmiş ve, "Dik duruşu, zekası, sabrı cesareti... Çok artıları var. Tersinin olacağını düşünmek bile istemiyorum. Hocamızla oturup konuşacağız. Ne için sorun olsun ki? Sonuç itibarıyla bir kağıt parçasına imza atacağız. Bu atıldığında herkes görecek. Hoca yoruldu, dinlenmeye çalışıyor. Kendine göre süreci var. Kendime göre sıkıntı görmüyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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