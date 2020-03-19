Son Dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan beklenen karar

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi ve yönetici Erdal Torunoğulları dün sabah Teknik Direktör Sergen Yalçın ile bir araya gelerek yeni sezon için durum değerlendirmesi yaptı.

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi ve transfer komitesinden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları dün teknik direktör Sergen Yalçın ile toplantı yaptı. Yeni sezon için durum değerlendirmesi ve transferler konusunda fikir alış verişi yapan siyah beyazlılar, Yalçın’dan sezon sonu için rapor hazırlamasını istediler. Genç teknik adamın ise bu zirvede kafasında oluşturduğu bazı mevkilerde önemli sorunlar bulunduğuna dikkat çekerek başkan Ahmet Nur Çebi ile Erdal Torunoğulları’na şu yanıtı verdiği öğrenildi:

LiGDEKi YERiMiZE GÖRE...

“Şu anda ligin bitmesini beklemeliyiz. Zor zamanda göreve geldim, sıkıntıları biliyorum. Bazı oyuncuların kafasındaki sorunların çözülmesini ve ligi hangi derecede bitireceğimizi görmek istiyorum. 3-4 hafta sonra size takımla ilgili olarak geniş kapsamlı rapor hazırlarım.” Oyuncuların başarılı bir çıkış yakaladığını dile getiren Yalçın’ın ayrıca “Hedefimiz sezon sonuna kadar iyi bir yerde olmak. Bu nedenle kalan maçlarımıza odaklandık. Takımdaki oyuncularımın çoğu da kalmak istiyor. Performansa göre hareket edeceğim” dediği de ifade edildi.