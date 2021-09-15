MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Borussia Dortmund maçı için kararını verdi! Vida ve Teixeira'nın yerine...
GeriFutbol Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Borussia Dortmund maçı için kararını verdi! Vida ve Teixeira'nın yerine...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 15.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Borussia Dortmund maçı için kararını verdi! Vida ve Teixeira'nın yerine...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Borussia Dortmund maçı için kararını verdi! Vida ve Teixeira'nın yerine...

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine bugün start verecek. Siyah beyazlılar, Vodafone Park’ta saat 19.45’te başlayacak maçta güçlü Alman ekibi Borussia Dortmund’u konuk edecek. İspanyol hakem Lahoz’un yöneteceği karşılaşma, EXXEN’dan yayınlanacak.

Spor Servisi / İsmail ER - UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu’ndaki ilk maçında bugün Almanya’nın Borussia Dortmund takımını konuk edecek.

Vodafone Park’ta saat 19.45’te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Karşılaşma, EXXEN dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı öncesi Sergen Yalçının istekte bulunduğu Acun Ilıcalı canlı yayında yanıt verdi
Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı öncesi Sergen Yalçın'ın istekte bulunduğu Acun Ilıcalı canlı yayında yanıt verdi

Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan, Umut Meraş, Domagoj Vida ve Alex Teixeira bugünkü mücadelede forma giyemeyecek.

Dortmund’da da 8 futbolcu; Thorgan Hazard, Schulz, Emre Can, Reyna, Morey, Zagadou, Coulibaly ve Schelmer sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.

Sporting Ajax’ı ağırlıyor

Bugünkü maç Sergen Yalçın için de bir ilk olacak. Futbolculuğu döneminde Şampiyonlar Ligi’nde forma giyen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bu arenada boy gösterecek.

Borussia Dortmund maçı öncesi Beşiktaşın kamp kadrosu açıklandı 3 yıldız yok
Borussia Dortmund maçı öncesi Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! 3 yıldız yok

SERGEN YALÇIN İLK KEZ

Siyah beyazlılarda Ersin, Rosier, Rıdvan, Welinton, Larin ve Kenan da forma giymeleri halinde Sergen Yalçın’la birlikte ilk kez Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşayacak. C Grubu’ndaki diğer karşılaşmada Portekiz ekibi Sporting Lizbon, TSi 22.00’de Hollanda temsilcisi Ajax’ı konuk edecek. 

Son Dakika: Beşiktaşta Sergen Yalçın, Borussia Dortmund maçı için kararını verdi Vida ve Teixeiranın yerine...

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi