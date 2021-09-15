Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Borussia Dortmund maçı için kararını verdi! Vida ve Teixeira'nın yerine...
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine bugün start verecek. Siyah beyazlılar, Vodafone Park’ta saat 19.45’te başlayacak maçta güçlü Alman ekibi Borussia Dortmund’u konuk edecek. İspanyol hakem Lahoz’un yöneteceği karşılaşma, EXXEN’dan yayınlanacak.
Spor Servisi / İsmail ER - UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu’ndaki ilk maçında bugün Almanya’nın Borussia Dortmund takımını konuk edecek.
Vodafone Park’ta saat 19.45’te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Karşılaşma, EXXEN dijital platformundan canlı yayınlanacak.
Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan, Umut Meraş, Domagoj Vida ve Alex Teixeira bugünkü mücadelede forma giyemeyecek.
Dortmund’da da 8 futbolcu; Thorgan Hazard, Schulz, Emre Can, Reyna, Morey, Zagadou, Coulibaly ve Schelmer sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.
Sporting Ajax’ı ağırlıyor
Bugünkü maç Sergen Yalçın için de bir ilk olacak. Futbolculuğu döneminde Şampiyonlar Ligi’nde forma giyen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bu arenada boy gösterecek.
SERGEN YALÇIN İLK KEZ
Siyah beyazlılarda Ersin, Rosier, Rıdvan, Welinton, Larin ve Kenan da forma giymeleri halinde Sergen Yalçın’la birlikte ilk kez Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşayacak. C Grubu’ndaki diğer karşılaşmada Portekiz ekibi Sporting Lizbon, TSi 22.00’de Hollanda temsilcisi Ajax’ı konuk edecek.