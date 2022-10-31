Son Dakika: Beşiktaş'ta Şenol Güneş etkisi! 5 gollü galibiyete rağmen eleştiri... "Dokunduğu yıldızlaştı, laubalilik başladı..."

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Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Ümraniyespor kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 5-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Cenk Tosun'un penaltı golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, 33. dakikada Weghorst ile durumu 2-0 yaptı. Ümraniyespor 45. dakikada Del Valle ile golü buldu ve devreye 2-1'lik skorla girildi.

İkinci yarıya etkili başlayan Beşiktaş, 48. dakikada Tayyip Talha ile tekrar farkı 2'ye çıkarırken 57'de Avounou skoru 3-2 yaptı. Son sözleri ise 62. dakikada Cenk Tosun ve 78. dakikada Weghorst söyledi.

ŞENOL GÜNEŞ GALİBİYETLE BAŞLADI

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Bu sonuçla birlikte Şenol Güneş, Beşiktaş'taki ikinci dönemine galibiyetle başladı. Siyah-beyazlıların puanı 22 olurken Ümraniyespor 3 puanda kaldı.

GÜNEŞ DÖNDÜ, CENK TOSUN GERİ DÖNDÜ

Sezon başında yeniden Beşiktaş'a dönen Cenk Tosun, bu sezon ilk kez ilk 11de görev yaptı. Beşiktaş'ın sezon başında tekrardan kadrosuna kattığı golcü oyuncu Cenk Tosun, Ümraniyespor maçına ilk 11de başladı. Daha önce Valerien Ismael döneminde genellikle karşılaşmanın son anlarında oyuna dahil olan Cenk Tosun, Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından ilk 11de görev yaptı.

MAÇ BAŞINA 14 DAKİKA OYNUYORDU

Milli golcü, Valerien Isamel döneminde maç başına 14 dakika sahada kalan Cenk, 3. haftada oynanan Karagümrük maçında 90+3. dakikada oyuna girince teknik direktör Valerien Ismael'e tepki göstermişti.

GÜNEŞ'İN İLK MAÇINDA GOL VE ASİST

Cenk Tosun, Şenol Güneş'in ikinci döneminin ilk maçında formayı giydi ve 5. dakikada penaltıdan golü buldu. Ayrıca Weghorst'un 33. dakikada kaydettiği golde asisti yapan isim oldu. Dakikalar 62'yi gösterdiğinde ise kendisinin ikinci golünü kaydetti.

TARİH TEKERRÜR ETTİ

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Güneş'in Beşiktaş'taki ilk döneminde de siftah golü Cenk'ten gelmişti. Tecrübeli futbolcu, 16 Ağustos 2015 tarihinde Mersin İdman Yurdu'nun ağlarını havalandırmıştı.

SON 10 PENALTIYI DA ATTI

Ümraniyespor maçıyla birlikte Cenk Tosun, Süper Lig'de kullandığı son 10 penaltının tamamını gole çevirmiş oldu.

GÜNEŞ İLE BAMBAŞKA

Gaziantepspor'dan 2014 yılında Beşiktaş'a transfer olan Cenk, Şenol Güneş birlikte çıktığı dönemde önemli performanslar ortaya koydu. 31 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında Everton'a 22.5 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olarak rekor kırmıştı.

İLK KEZ 5 GOL

Şenol Güneş’in ilk maçında Ümraniyespor karşısında etkili bir performans ortaya koyan Beşiktaş, sahadan 5-2’lik galibiyetle ayrılırken, siyah-beyazlı ekip bu sezon ilk kez bir maçta 5 gol atmayı başardı. Valerien Ismael yönetiminde Karagümrük karşısında 4-1’lik galibiyet elde eden ve bu sezon en fazla gol attığı karşılaşmayı izleten Beşiktaş, Şenol Güneş’in ilk maçında ise sezon rekorunu kırdı.

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GÜNTEKİN ONAY: FORVETLER VE ORTA SAHALAR ARTIK DAHA MUTLU

Beşiktaş dün Ümraniyespor karşısında 5-2 kazanırken çok mu iyi futbol oynadı? Hayır. Ama Şenol Güneş ile daha özgüvenli ve yanlışlarında ısrar etmeyen bir Beşiktaş vardı sahada. Dün en büyük farklılık Cenk Tosun’un varlığıydı. Cenk 3 farklı pozisyonda görev aldı. Attı, attırdı, çok çalıştı, hepsinden önemlisi oyuna akıl kattı. Weghorst ile de iyi bir iletişim kurdu. Weghorst, Cenk ile birlikte oynadığında daha verimli olacaktır. Dikkat ederseniz, ilk haftalarda da Muleka ile birlikte oynadığında performansı daha yüksekti.

REDMOND HAMLESi iYi SONUÇ VERDi

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Şenol Güneş, 2-1 önde girdiği ilk yarının sonunda düşük tempodan ve ilk 45 dakikanın sonundaki bireysel hatalardan rahatsız olurken Dele Alli, Masuaku ve Rosier’i oyundan alıp; Tayfur, Umut ve Redmond’ı sahaya sürdü. Redmond hamlesiyle sağ kanadı etkili kullanmaya başlayan Beşiktaş, Ümraniyespor savunması ve kalecisinin bireysel hatalarından iyi faydalanarak farka koştu.

SAVUNMA GÜVENLiĞi ARTIRILMALI

Siyah beyazlı takım açısından asıl düşündürücü olan Ümraniyespor gibi mütevazı bir rakip karşısında yenilen 2 gol ve rakibe verilen 2 net pozisyon. Şenol Güneş savunma güvenliğini arttracak tedbirleri de en kısa sürede alacaktır.

SALiH DAHA SADE OYNAMALI

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Dün Cenk Tosun ve Weghorst dışında Gedson Fernandes’i çok beğendim. Ayrıca Tayfur da ikinci yarıda takımına yardımcı oldu. Salih çok çalıştığı bir maça imza attı ancak sürekli final pası arayışında ve gereksiz yere oyununu süslüyor. Daha keskin ve sade oynamalı. Şenol Güneş’in eli Salih’e de dokunacaktır.

BU OYUN DERBiYE YETMEZ

Oyun içinde zaman zaman bocalasa ve tempoyu yükseltemese de Güneş’in Beşiktaş’ı oyuna akıl ve beceri katarak farklı kazandı. Ancak kesinlikle Güneş de biliyordur ki dünkü oyun deplasmanda Galatasaray derbisini kazanmak için yetmez.

FIRAT AYDINUS: ŞENOL GÜNEŞ'İN ELİNİN DOKUNDUĞU WEGHORST VE CENK TOSUN YILDIZLAŞTI

Aslında Beşiktaş bu maçı Valerien Ismael ile yolların ayrıldığının açıklandığı çarşamba gecesi kazanmıştı.

Maç öncesi Cumhuriyet Bayramımız’ın kutlamaları adına tribünlerde muhteşem bir görsel şölen vardı. 3.5 yıl sonra Beşiktaş’a geri dönen Şenol Güneş’in tribünleri selamlaması ve dolaşması karşılaşmaya ayrı bir renk kattı.

Güneş tarafından yapılan ilk radikal değişiklikler kaleci Mert Günok’un ilk 11’e girmesi ve kanatta Cenk Tosun’un oynaması oldu.

Saiss özellikle kafa toplarında Beşiktaş defansı için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu dün bir kez daha gösterdi. Siyah beyazlılar maça çok yüksek tempoda başladı. Yaptığı presle Ümraniyespor’u sahasından çıkarmadı. Bu baskı maçın başında penaltıdan golü getirdi.

2-0’DAN SONRA LAUBALiLiK BAŞLADI

30. dakikadan sonra boş alanlar bulup sahasından yavaş yavaş çıkmaya çalışan Ümraniyespor, Geraldo, Del Valle ve Avounou ile etkili olmaya çalışırken, tam bu sırada Gedson’un kaptığı topu Cenk’e aktarması ve bu oyuncunun pası sonrası Weghorst’un tek vuruşu ikinci golü getirdi. Bu dakikadan sonra Beşiktaş defansında laubalilikler başladı. Önce Rosier’in topu kaptırması, ardından Masuaku’nun bu sezon ikinci kez olmak üzere rakip oyuncuya hatalı pas verip, onu da Del Valle’nin güzel bir vuruşla filelere göndermesiyle fark 1’e indi.

GÜNEŞ’iN DEĞiŞiKLiKLERiNE DiKKAT

ŞENOL GÜNEŞ’in devre arasında yaptığı 3 değişikliğin 2’sinin Rosier ve Masuaku olması maçın dikkat çekici olaylarından biri oldu. Dele Alli’nin yerine oyuna giren Redmond ile ikinci yarıya da baskılı başlayan Beşiktaş, 48. dakikada Tayyip Talha ile üçüncü golü buldu. Ümraniyespor özellikle Geraldo ile, Umut Meraş’ın aksayan tarafını kullanarak Beşiktaş defansının arkasındaki boşlukları değerlendirmeye çalıştı ve bunlardan birinde ikinci golü buldu.

Sonrasında Cenk ile Wout Weghorst ‘maçın adamı ben olacağım!’ yarışına girdiler ve Beşiktaş’ın golleri geldi. İkinci golü yedikten sonra çok çabuk reaksiyon veren Beşiktaş, aradığı golleri bulamasaydı 3-2’den sonra sıkıntı yaşayabilirdi. Bu maçta Cenk’in içeriye koşuları, hırsı ve azmi, Dele Alli’nin rakibe presi, çaldığı topları en doğru şekilde alıp vermesi, Gedson’un geldiğinden bu yana en iyi performansını sergilemesi, Redmond’un isteği ve Weghorst’un “İşte ben buyum” demesi sahada farklı bir Beşiktaş izlememizi sağladı. Aslında Beşiktaş için bu maç Valerien İsmael ile yolların ayrıldığının açıklandığı çarşamba gecesi kazanılmıştı. Taraftara gelince... İsmael ile yaşadığı gelecek kaygısı Güneş ile silinmiş oldu.