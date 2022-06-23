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Son Dakika: Beşiktaş'ta Seferovic için ilk teklif yapıldı, gözler Benfica'da!

#Transfer#Beşiktaş#Seferovic
Son Dakika: Beşiktaşta Seferovic için ilk teklif yapıldı, gözler Benficada
İsmail ER

Santrfor bölgesi için birçok ismi listesinde tutan Kartal, 30 yaşındaki Haris Seferovic’i kiralamak için Benfica’ya teklif yaptı. Portekiz kulübü teklife sıcak yaklaşırsa, futbolcuyla da masaya oturulacak.

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Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Kadrosunu yıldız bir golcüyle takviye etmek isteyen ve transferde en büyük bütçeyi bu bölgeye ayıran siyah beyazlılar, listesinde üst sıralarda yer alan Haris Seferovic ile ilk teması sağladı.

Geride bıraktığımız sezon Benfica’da oynadığı 15 maçta 5 gol kaydeden Seferovic için Portekiz kulübüne kiralama teklifi yapıldı. Siyah beyazlılar, Benfica’dan gelecek cevaba göre 30 yaşındaki santrforun menajeriyle temasa geçecek.

SÜREKLİ OYNAMAK İSTİYOR

İsviçre Milli Takımı oyuncusu da olan Seferovic’in, sürekli ilk 11’de oynayabileceği bir takıma gitmek istediği, bu nedenle Beşiktaş’tan gelecek teklife olumlu yaklaşma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Haris Seferovic, özellikle milli takımda gösterdiği başarılı performansla adını duyurdu. Bosna-Hersek asıllı tecrübeli futbolcu, İsviçre adına çıktığı 86 karşılaşmada 25 gol kaydetti.

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